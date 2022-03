Religion und Humor – kann denn Lachen Sünde sein?

Corona hat den Karneval bereits ausgebremst, nun wirft auch der Krieg in der Ukraine einen dunklen Schatten auf die närrischen Tage. In Köln und Mainz sind die Rosenmontagszüge abgesagt. In Köln wird es stattdessen eine Friedensdemonstration in der Innenstadt geben. Dennoch: so ganz wollen sich die Narren ihre Fasnacht nicht nehmen lassen. Ein bisschen Spaß und Humor ist gestattet. Humor und Religion - eine schwierige Beziehung. Nicht nur zur Faschingszeit.

Audio herunterladen (26 MB | MP3) Die Kirche hat sich mehr als tausend Jahre lang mit Humor und Lachen sehr schwer getan. So schrieb der Kirchenvater Johannes Chrysostomos um 400 n.Ch.: "Nicht dazu sind wir beisammen, um schallendes Gelächter anzuschlagen, sondern um zu seufzen, und mit diesem Seufzen werden wir uns den Himmel erwerben." Chrysostomos behauptet, dass Jesus nie gelacht habe. Seine Behauptung mündet dann in die vermeintliche Schlussfolgerung: Lachen ist Sünde und da Jesus ohne Sünde war, kann er nicht gelacht haben. Mittelalter - nicht lachen, sondern weinen Der Tübinger Theologe Karl-Josef Kuschel hat sich intensiv mit dem Lachen in Theologie und Kirchengeschichte befasst. Im Mittelalter war das Lachen gefährlich, sagt Kuschel. Die Theologie von damals habe ein ganz anderes Verständnis gehabt. "Lachen schürt den Zweifel, der lachende Mensch setzt sich über Gott hinweg und kennt sein Maß nicht mehr. Deshalb muss das Lachen unterdrückt werden, deshalb ist auch viele viel stärker in der mittelalterlichen Theologie eine Theologie der Tränen, also des Leidens, der Zerknirschtheit, der Buße und der Demut gepredigt worden", so Kuschel. Audio herunterladen (2,8 MB | MP3) Heute - Religion ist kein Tabu mehr Für die meisten Menschen in Deutschland spielen die Kirchen kaum noch eine Rolle. Dennoch stellt sich die Frage nach den Grenzen des Humors, meint der katholische Theologe Andreas Weiß. "Es gibt eine Grenze bei Witzen, die man über Religion machen kann. Diese Grenze ist schwer zu ziehen, denn das Humorvolle in Bezug auf Religion betrifft eine der intimsten Gefühlsformen, nämlich das Gefühl der Heiligkeit, das Sakrale", betont der Salzburger Theologe. Witze zu machen, hat für ihn auch mit Verantwortung zu tun." "Wir sollten nicht vergessen, dass das Gefühl der Heiligkeit von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein kann". "Ich möchte niemanden verletzen" Diese Verantwortung betont auch der Kabarettist Matthias Brodowy, der sich selbst als Vertreter des gehobenen Blödsinns bezeichnet. Der Entertainer hat katholische Theologie studiert und ist ausgebildeter Kirchenmusiker. "Ich möchte niemanden verletzten, auch nicht in seiner Religiosität. Mir geht es um was Inneres: wenn jemand eine innere Frömmigkeit hat, dann möchte ich den nicht angehen, selbst wenn mir dieser Glaube fremd ist." Humor im Judentum- ein bitteres Lachen Oliver Polak gehört zu den prominentesten Vertretern eines jüdischen Humors in Deutschland. Seine Großeltern wurden im KZ Buchenwald ermordet. Das hindert ihn nicht daran, auch Witze im Zusammenhang mit dem Holocaust zu machen. Für den aus Israel stammenden Schriftsteller Doron Rabinovici kein Widerspruch. "Prinzipiell ist das Lachen über die Shoa auch ein Teil des jüdischen Witzes, darüber wird sehr wohl in jüdischen Kreisen gelacht. Die Frage ist: mit wem man lacht. Lachen wir über die Opfer oder lachen wir mit den Opfern - ein bitteres Lachen", so Rabinovici. Ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde feiert Chanukka, das Fest des Lichts und der Freude picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Humor im Islam - ein angespanntes Verhältnis Anders als im Judentum gibt es im Islam eher ein angespanntes Verhältnis zum Humor. Die Veröffentlichung von Karikaturen über den islamischen Propheten Mohammed in einer dänischen Zeitung im Jahre 2005 führte weltweit zu heftigen Protesten in den islamisch geprägten Ländern. 2015 gab es einen islamistisch motivierten Terroranschlag auf die französische Satirezeitschrift "Charlie Hebdo". Bundespräsident Joachim Gauck spricht am 13.01.2015 bei einer Mahnwache für die Opfer der Anschläge in Frankreich vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Der Zentralrat der Muslime und die Türkische Gemeinde haben zu der Kundgebung gegen islamistischen Terror und für ein friedliches Zusammenleben der Religionen unter dem Motto "Zusammenstehen - Gesicht zeigen" aufgerufen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Vor einigen Jahren brachte dem Kabarettisten Dieter Nuhr ein Gag eine Strafanzeige. Das Verfahren wurde später eingestellt. Der Schriftsteller und Kabarettist Kerim Pamuk stellt sich die Frage, warum Comedians wie Dieter Nuhr Witze über den Islam machen. "Grundsätzlich darf jeder über alles Witze machen. Die Frage ist nur, mit welcher Intention man das macht, plus ob man eine minimale Vorbildung der Religion hat?", sagt Pamuk. Kundgebung nach dem islamistisch motivierten Terroranschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Religion ohne Humor - gefährlich? Bis heute ist das Verhältnis von Humor und Religion nicht frei von Spannungen. Der Kabarettist Brodowy glaubt, dass eine Religion, die humorlos ist, gefährlich wäre. "Humor ist ja die Bereitschaft, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Und ich finde, gerade bei Religion mit den ganzen Dogmen, die es da gibt, sich selbst auch zu hinterfragen oder zu lachen - wenn das nicht stattfindet, dann wird Religion gefährlich, weil sie dann in der Nähe zum Fundamentalismus ist", sagt Brodowy. Der Standpunkt in SWR1 Sonntagmorgen von Arthur Landwehr Audio herunterladen (3,4 MB | MP3)