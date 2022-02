Die Situation an der ukrainisch-russischen Grenze schwelt weiter. Westliche Staatschefs reisen zu Verhandlungen hin und her, um einen Krieg in Europa zu verhindern. Auch die evangelische Kirche in Deutschland und die orthodoxen Christen in der Ukraine beobachten die Situation besorgt.

Er ist erst zwei Wochen im Amt und seitdem ist der neue Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Friedrich Kramer eigentlich rund um die Uhr mit einem Thema beschäftigt: dem Ukraine-Konflikt. Kramer, der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist, unterstützt den Ansatz der Bundesrepublik im Ukraine-Konflikt: "Gespräche, Gespräche, Gespräche" statt Waffenlieferungen, betonte er. Zu wenig Verständnis für Russlands Sicherheitsinteressen Ein zentraler Punkt im Ukraine-Konflikt sind die Forderungen von Russland, seine Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Das Land will nicht länger zusehen, wie sich immer mehr ehemalige Ostblock-Länder Richtung NATO orientieren. Für Kramer, der in der DDR aufgewachsen ist und sich in der dortigen Friedensbewegung engagiert hat, ist diese russische Sichtweise erstmal nachvollziehbar. Aus russischer Perspektive gehe die Aggressivität vonseiten der sich immer weiter ausbreitenden NATO aus. Audio herunterladen (8,9 MB | MP3) Während in der ehemaligen DDR ein größeres Interesse und Verständnis für russische Politik bestehe, beobachte er in den alten Bundesländern manchmal anti-russische oder anti-kommunistische Stereotype, so Kramer. Außenpolitik solle aber nicht moralisch, sondern nüchtern pragmatisch betrieben werden. Die Kirchenspaltung und der Ukraine-Konflikt Als Friedensbeauftragter hat Kramer auch die Situation der orthodoxen Christen in der Ukraine im Blick. Vor drei Jahren hat sich die orthodoxe Kirche in der Ukraine gespalten. Deswegen gibt es heute die alte orthodoxe Kirche, die nach wie vor zum Moskauer Patriarchat gehört, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Und es gibt eine neue ukrainisch-orthodoxe Kirche. Audio herunterladen (2,7 MB | MP3) Während die neue Kirche im Konflikt mit Russland eindeutig hinter der ukrainischen Regierung steht, tut die alte Kirche alles, um dem Vorwurf zu entgehen, pro-russisch zu sein. Deswegen hat sie sich aus allen gesellschaftspolitischen Fragen komplett zurückgezogen. Das sei durchaus ein Vorteil, sagt Thomas Bremer, Professor für Ostkirchenkunde an der Uni Münster: Denn die beiden Kirchen stünden sich zwar distanziert gegenüber, versuchten aber auch, kein Öl ins Feuer zu gießen. Der Standpunkt von Utku Pazarkaya: Audio herunterladen (1,8 MB | MP3)

