per Mail teilen

Zorn, Neid, Habgier, Wollust, Eitelkeit, Maßlosigkeit und Trägheit – das sind die sieben Todsünden. Die Zeiten, in denen die Kirche einem damit drohen konnte, sind lange vorbei. Doch inwieweit beherrschen uns diese Gefühle und Verhaltensweisen auch heute noch?

Die sieben Todsünden stehen nicht in der Bibel. Sie gehen zurück auf den Wüstenmönch Euagrios Pontikos. Ende des 4. Jahrhunderts entwickelte er ein System, um seine Mitbrüder auf Verhaltensweisen aufmerksam zu machen, die dazu führten, dass sie spirituell scheiterten.

Die Todsünden als Gefährdungen menschlichen Lebens

Erst viel später wurden die Todsünden in der katholischen Kirche zu einer schwerwiegenden Sünde gegenüber Gott, die den zweiten Tod, die Höllenstrafe nach sich zieht. Diese Vorstellung verstellt allerdings den Blick auf das, was damit ursprünglich gemeint war und wie die sieben Todsünden im Mittelalter ursprünglich verstanden wurden: als Gefährdungen für ein gelingendes menschliches Leben.

Bernd Deininger ist Psychoanalytiker und leitet die Klinik für Psychosomatische Medizin in Nürnberg. In seinem Klinikalltag trifft er regelmäßig auf die sieben Todsünden, auch wenn sie natürlich anders bezeichnet werden. So könne man beispielsweise Neid und Hochmut mit Narzissmus übersetzen, Zorn könnte man mit Gewalt, Hass und Wut übersetzen und Trägheit mit Depressionen.

Die Trägheit - eine Todsünde unserer Zeit

In jedem Zeitalter sind andere Todsünden besonders verbreitet gewesen. Nach Einschätzung von Bernd Deininger hat vor allem die Trägheit, also die Depression, seit Beginn der Corona-Pandemie immer stärker um sich gegriffen.

Eitelkeit, Habgier, Neid, Zorn, Wollust, Maßlosigkeit und Trägheit wurden früher häufig als "Todsünden" bezeichnet. Sie sind Grundgefährdungen des Menschen, weil sie oft Wurzel weiterer Sünden sind.

Der Zorn und das Internet

Und das Internet habe dazu geführt, dass beispielsweise die Todsünde Zorn heute viel stärker sichtbarer wird als früher. Denn durch die scheinbare Anonymität gibt es immer mehr Gewalt- und Hasstiraden gegenüber Andersdenkenden, so Deininger. Seiner Meinung nach trägt ein Mensch, der solche Hasstiraden loslässt, in der Regel eigene verdrängte Gefühle aus der Kindheit nach außen, in der er sich ungeliebt oder abgeschoben gefühlt hat.

Eine religiöse Verankerung und das Bild eines liebenden Gottes, der die Menschen mit all ihren Fehlern annimmt, statt sie als Sünder abzustempeln, könne dabei helfen. Diese Vorstellung könne im besten Fall dazu führen, negative Verhaltensweisen wie Zorn, Wollust oder Eitelkeit besser zu hinterfragen und sich mit ihnen auseinander zu setzen.

Die erste Todsünde - die Eitelkeit (Superbia)

Die dritte Todsünde - die Wollust (Luxuria)

Die fünfte Todsünde - die Maßlosigkeit (Gula)