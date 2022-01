Gemeinsam für den Frieden – Religionen im Dialog

Religions for Peace

"Religions for Peace" auch bekannt als "World Conference of Religions for Peace" ist eine internationale NGO mit Sitz in New York. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, durch interreligiösen Dialog Friedensarbeit zu leisten. Inzwischen trifft sich das Leitungsgremium von "Religions for Peace" alljährlich in Lindau zu einer internationalen Tagung. Das Auswärtige Amt fördert die Begegnungen. "Religions for Peace" steht weltweit im Hintergrund vieler Sozialprojekte, Abrüstungsinitiativen und interreligiöser Friedensbemühungen.