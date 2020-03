Am 24.März 2015 zerschellte ein Airbus der Fluggesellschaft Germanwings an einem Berg in den südfranzösischen Alpen. Alle 150 Insassen starben, darunter 16 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland.

Das Flugzeug war auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf. Um 10.41 Uhr zerschellte es an einem Berg in den südfranzösischen Alpen. Alle 144 Passagiere und 6 Crewmitglieder, die an Bord waren, starben. Die Opfer stammen aus 17 Nationen, die meisten aus Deutschland und Spanien. Darunter waren auch 16 Schüler und zwei Lehrerinnen des Joseph-König-Gymnasiums im nordrhein-westfälischen Haltern.

Die französischen Ermittler sind überzeugt, dass der psychisch kranke Copilot Andreas Lubitz die Maschine absichtlich zum Absturz brachte.

Gedenktag im Schatten der Coronakrise

Angehörige fordern Schmerzensgeld

Bei den Landgerichten Essen und Frankfurt am Main laufen weiterhin Verfahren, in denen Angehörige von der Germanwings-Muttergesellschaft Lufthansa ein höheres Schmerzensgeld erstreiten wollen. Die Lufthansa hatte nach dem Unglück bereits Zahlungen geleistet. Diese sind nach Auffassung der klagenden Hinterbliebenen aber zu niedrig. Am 6. Mai will das Landgericht Essen die Klagen von Angehörigen verhandeln. Auch bei der Staatsanwaltschaft Marseille laufen noch immer Ermittlungen.

Denkmal nahe der Absturzstelle. dpa Bildfunk picture alliance/Christian Böhmer/dpa

Denkmal gegen das Vergessen

Die Absturzstelle im Bergmassiv «Trois Evêchés» ist abgelegen und schlecht zu erreichen. Auf der Höhe von gut 1400 Metern gibt es nahe zum Unfallgebiet am Rande einer Schotterstraße ein Denkmal. Es sind Metallstangen mit Fahnen, die in den Himmel ragen. Die Stangen symbolisieren die Opfer der Katastrophe.

Haltern - Eltern wollen gedenken

Gedenkfeiern, die in Südfrankreich in der Nähe der Absturzstelle sowie im nordrhein-westfälischen Haltern geplant waren, wurden wegen der Coronakrise abgesagt. Deswegen suchte Ulrich Wessel, Direktor des Josef König-Gymnasiums in Haltern eine Alternative. „Ich hatte das Gefühl, dass das den Eltern einfach wichtig ist, gemeinsam der Kinder zu gedenken, und deswegen werden die Eltern sich dann zur Absturzzeit auf dem Schulhof treffen“, sagt Wessel.

Blumen und Kerzen an der Gedenkstätte auf dem Schulhof des Joseph König Gymnasiums. dpa Bildfunk picture alliance/Guido Kirchner/dpa

Die Verstorbenen sind unter uns

Die Erinnerung an die 16 getöteten Schüler und beiden Lehrerinnen ist in Haltern an vielen Orten sichtbar, zum Beispiel auf dem Schulhof: Da stehen 18 Kirschbäume und eine Gedenktafel aus Stahl mit den Namen der Opfer. Davor hat Schuldirektor Ulrich Wessel Bänke aufstellen lassen. “Dort sitzen in den Pausen eigentlich vom ersten Tag an Schülerinnen und Schüler, essen ihr Butterbrot, lachen und scherzen, das war die Idee, wir wollten nicht eine Atmosphäre der Trauer bewahren, sondern die Schüler, die verstorben sind, gehören wie selbstverständlich weiter zur Schulgemeinde und sind einfach präsent.“