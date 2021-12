Von Ochs und Esel, Katze, Hund und Co. – Tiere unterm Weihnachtsbaum

Sie sind die heimlichen Stars in der Weihnachtsgeschichte: Ochs, Esel und Schafe. Keine Krippe ohne tierische Besetzung. Aber auch ansonsten sind Tiere in der Weihnachtszeit sehr beliebt. Vor allem als Geschenk. Ideal ist das allerdings nicht. Denn oft landen Hund, Katze und Co. später im Tierheim.

Tiere in der Krippe stehen dort nicht einfach nur zur Deko, weil es hübsch aussieht oder es so romantisch ist. In der Bibel hat jeder kleine Wurm eine Bedeutung, betont die Theologin Ute Neumann-Gorsolke. Mit der Geburt Jesu, mit Gottes Sohn, kommt eine neue Perspektive in die Welt „Eben nicht nur für Menschen, im Blick sind auch die Tiere als Teil der guten Schöpfung Gottes.“

Überfüllte Tierheime seit dem Lockdown

Leider sind Tiere unterm Weihnachtsbaum aber nicht nur als Figuren in der Krippe präsent. Sie sind auch ein beliebtes Geschenk. Das geht für die Tiere oft nicht gut aus. Denn Neubesitzer unterschätzen häufig den Pflegeaufwand. Hund, Katze und Meerschweinchen landen im Tierheim. Die sind zurzeit besonders überfüllt. Im Corona-Lockdown legten sich die Deutschen hunderttausende Tiere zu, die sie aber schnell wieder abgaben.

In der momentanen Situation haben es Tiere mit Handicap, Hunde mit drei Beinen, Katzen mit nur einem Auge oder Wellensittiche, die nicht mehr fliegen können, besonders schwer. „Sie sind schwierig zu vermitteln“, sagt Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund. „Da wird oft einfach weggesehen, wenn das Tier anders ist. Deshalb können wir nur appellieren, dass das ganz tolle Tiere sind.“ Dabei sei es meistens nicht so schwer wie man meint. Sie habe Hunde erlebt, die ganz lebensfroh und aktiv in ihren Rollis herum gerannt sind.

Tiere als unüberlegte Überraschungsgeschenke

Auf die Besitzer könnten aber natürlich Mehrkosten zukommen, beispielsweise für eine Physiotherapie, für Medikamente oder einen Rollstuhl für einen gelähmten Hund.

Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund macht sich Sorgen, dass auch diese Weihnachten wieder unüberlegte Überraschungsgeschenke gemacht werden. Bei Problemen mit dem neuen tierischen Mitbewohner empfiehlt sie, sich möglichst schnell Unterstützung zu holen, beispielsweise durch einen Hundetrainer.

"Mit einem Haustier hat man sich ein neues Mitglied in die Familie geholt, das dort auch bleiben möchte. Es ist ein Lebewesen und kein Spielzeug, das man, wenn es einem nicht passt am Ende wieder umtauscht.“

Wer aber die Mühen auf sich nimmt, der kann einen treuen Begleiter fürs Leben finden. Hunde, die stark auf den Menschen bezogen sind, können bei richtigem Training und guter Ausbildung besondere Fähigkeiten entwickeln.

Gabi und Frank Klein beispielsweise, die als Wanderschäfer mit ihrer Schafherde im hohen Westerwald unterwegs sind, bezeichnen ihre acht Hütehunde als Kollegen. „Ohne die Hunde wären wir aufgeschmissen“, sagen sie.

Auf Hündin Galina ist absoluter Verlass

Und auch ein ausgebildeter Blindenführhund trägt für seinen Menschen eine große Verantwortung. Der sehbehinderte Halter kann sich absolut auf ihn verlassen, so wie die 23-jährige Vanessa Schäfer auf ihre Labrador-Hündin Galina. Durch sie sei das Leben für sie leichter geworden. „Wenn ich einmal traurig bin, kann ich mit ihr sprechen, sie hört mir immer zu. Es ist einfach schön, nicht mehr allein durchs Leben gehen zu müssen.“

Das Advents- und Weihnachtsquiz - jeden Sonntag ein neues Rätsel

Audio herunterladen (1,8 MB | MP3) Wer bin ich? Wir suchen eine Figur aus der Weihnachtsgeschichte. A: Gabriel B: Jesus C: Balthasar richtige Antwort: A: Gabriel A:

irrelevant: B: Jesus B:

irrelevant: C: Balthasar C: Die gegebene Antwort ist Ich oute mich, ich bin der Erzengel Gabriel. Also derjenige, der Maria die frohe Kunde überbracht hat, dass sie einen Sohn bekomme. Das ist ja auch mein Job, Nachrichten überbringen. Engel kommt schließlich vom griechischen Wort „Angelos“, also Bote. Übrigens bin ich im Nebenjob deshalb auch der Schutzpatron der Post und aller Brief- und Paketzusteller. Mache ich wirklich gern. Gerade jetzt, die haben ja in der Adventszeit wieder jede Menge zu tun. Und brauchen auch viel Stärke und manchmal eine Engelsgeduld. Audio herunterladen (1,9 MB | MP3) Wer bin ich? Wir suchen eine Figur aus der Weihnachtsgeschichte. A: Johannes der Täufer B: Herodes C: Melchior irrelevant: A: Johannes der Täufer A:

richtige Antwort: B: Herodes B:

irrelevant: C: Melchior C: Die gegebene Antwort ist Mein Name ist Herodes. Oder mit vollem Namen: Herodes, der Große. So viel Zeit für die Geschichtsbücher muss schon sein. Manche meinen zwar, ich sei nur ein König von Roms Gnaden gewesen. Aber andere nennen mich einen cleveren Machtpolitiker. Ja, ich gebe zu, um alle Rivalen auszuschalten, habe ich sogar meine eigenen Söhne über die Klinge springen lassen. Vielleicht kam dieser Evangelist, Sie wissen schon, Matthäus, deshalb auf die Idee, mir den Kindermord zu Betlehem anzuhängen. Wie praktisch. Aber Schwamm drüber. Bin ich eben der Oberschurke der Weihnachtsgeschichte. Das macht mich immerhin einzigartig. Oder können Sie sich die Weihnachtsgeschichte ohne mich vorstellen? Na? Eben. Audio herunterladen (2,8 MB | MP3) Wer bin ich? Wir suchen eine Figur aus der Weihnachtsgeschichte. A: Der Stall B: Die Krippe C: Der Ochse irrelevant: A: Der Stall A:

richtige Antwort: B: Die Krippe B:

irrelevant: C: Der Ochse C: Die gegebene Antwort ist Also… Also Sie wissen gar nicht, was Sie mir für eine Freude… Danke, dass Sie darauf gekommen sind! Ja, ich bin’s. Die Krippe, in der in der Weihnachtsgeschichte das Jesuskind liegt. Ursprünglich Futtertrog oder Raufe für die Tiere. Aber tatsächlich bin ich so wichtig, dass man das gesamte Weihnachtsbild mit allen Figuren eben „Weihnachtskrippe“ nennt. Hat sich alles seit dem Spätmittelalter entwickelt. Die erste Weihnachtskrippe, so wie wir sie etwa kennen, stand dann 1562 in Prag. Seitdem bin ich immer mittendrin. Und jetzt, wo Sie darauf gekommen sind, sehen mich künftig ja vielleicht mehr Menschen mit anderen Augen. Wär‘ schon schön. Also, noch mal: Danke! Audio herunterladen (2,2 MB | MP3) Wer bin ich? Wir suchen eine Figur aus der Weihnachtsgeschichte. A: Pontius Pilatus B: Julius Cäsar C: Kaiser Augustus irrelevant: A: Pontius Pilatus A:

irrelevant: B: Julius Cäsar B:

richtige Antwort: C: Kaiser Augustus C: Die gegebene Antwort ist Sie schon wieder? Ich habe doch gesagt, ich habe zu tun. Also machen wir es kurz: Ja, Sie haben recht, ich bin es, der Kaiser. Kaiser Augustus. Übersetzt: Der Erhabene. Mir hat die Welt die pax romana zu verdanken, den römischen Frieden. Ja, dafür habe ich auch Kriege geführt. Na und? Glauben Sie, man kann ein solches Reich nur mit Nächstenliebe führen? Die Geschichte wird schon zeigen, wer mehr bewirkt. Dieser Jesus. Oder ich. Was sagen Sie? Das hat sich schon gezeigt? Wirklich? Hm. Vielleicht sollte ich sie ja doch mal lesen, diese… Weihnachtsgeschichte. Audio herunterladen (2,3 MB | MP3) Wer sind wir? Wir suchen Figuren aus der Weihnachtsgeschichte. A: Die Hirten B: Die Heiligen drei Könige C: Ochs und Esel irrelevant: A: Die Hirten A:

irrelevant: B: Die Heiligen drei Könige B:

irrelevant: C: Ochs und Esel C: Die gegebene Antwort ist Ochse: Bitte, Du darfst zuerst.

Esel: Nein, Du…

Ochse: Ich bestehe darauf…

Esel: Also gut. Ja, Sie haben das richtig erkannt. Wir sind’s

Ochse: Der Ochse

Esel: Und der Esel an der Krippe.

Ochse: Schön, dass Sie draufgekommen sind

Esel: Und dieses Weihnachtsrätsel gelöst haben.

Ochse: Zugegeben, wir sind ziemliche Spätzünder, was die Weihnachtsgeschichte angeht.

Esel: Ja, wir kamen erst so im dritten oder vierten Jahrhundert nach Christi Geburt dazu. Aber ab dann waren wir so richtig wichtig.

Ochse: Martin Luther hat uns sogar in sein Lied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ aufgenommen.

Esel: In Strophe neun. Falls Sie beim Singen mal so weit kommen…

Ochse: …dann denken Sie an uns. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall noch…

Beide: Frohe Weihnachten!

Ist deine Antwort korrekt? Die Auflösung zu Teil 5 gibt's am 25.12.21 zwischen 08:00 und 08:30 Uhr in SWR1 Weihnachtsmorgen und ab Montag, 27.12.21 an dieser Stelle!

Die ersten 4 Adventsquize sind beendet, die glücklichen Gewinner wurden benachrichtigt.