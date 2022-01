2. Advent - Der Nikolaus kommt

Einen wichtigen Platz in der zweiten Adventswoche hat das Fest des Heiligen Nikolaus am 6. Dezember. Sein Äußeres hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Und nicht nur Kinder freuen sich auf ihn.

Der Heilige Nikolaus ist eine historische Gestalt. Er lebte Ende des 3. Jahrhunderts an der Südküste der heutigen Türkei, war Bischof und galt als Wohltäter. Entsprechend wurde über er über lange Zeit als Bischof dargestellt - also mit Mitra (das ist die Bischofsmütze) und Stab. Heute tritt er immer öfter in Gestalt des Weihnachtsmanns auf - als gutmütiger Alter mit Rauschebart und rotem Mantel, der materielle Wünsche erfüllen soll.

Freude für jung und alt

Viele Kinder stellen traditionell am Abend vor dem 6. Dezember Schuhe vor die Tür oder hängen leere Socken auf, die der Nikolaus dann über Nacht befüllt. Doch nicht nur Kinder in Schulen und Kindergärten warten auf den Heiligen, sondern ebenfalls zahlreiche Senioren in Alten- und Pflegeheimen. Denn auch sie freuen sich über den Besuch des weißbärtigen Herrn mit der tiefen Stimme - so auch im Caritas-Pflegeheim St. Monika in Stuttgart.

Dort ist Hans-Peter Rosenkranz seit 40 Jahren Tagespflegeleiter. Jedes Jahr aber schlüpft er am 6. Dezember in ein Nikolaus-Kostüm und macht eine Runde durchs Haus - als Bischof mit roter Mitra und Stab. Auch wenn seine Arbeitstage gezählt sind und er in Bälde in Rente gehen wird, überlegt Rosenkranz, im kommenden Jahr wieder den Nikolaus zu spielen. Es macht halt allen im Haus - und auch ihm - große Freude.

Von der Flutkatastrophe berührt

Die Flutkatastrophe vom Sommer hat in Deutschland zu einem neuen Spendenrekord geführt. Die Erhebung "Bilanz des Helfens" der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag des Deutschen Spendenrats zeigt: Im Zeitraum von Januar bis September spendeten die Menschen rund 3,8 Milliarden Euro an gemeinnützige Organisationen und Kirchen - 14 Prozent mehr als im Vorjahr. "Es spricht alles dafür, dass dieser starke Anstieg auf die Flutkatastrophe zurückzuführen ist», sagte Max Mälzer, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrats.

Auch Janine Malkmus und Sophia May haben sich von den Folgen der Flutkatastrohe berühren lassen. Die beiden Frauen aus dem Landkreis Alzey-Worms sammelten für die Betroffenen im Ahrtal, charterten einen 40-Tonner, packten ihn mit Geschenken voll und fuhren dorthin, wo die Flut am schlimmsten gewütet hatte. Dort verteilten dann Freiwillige tausende Geschenke an Kinder.

Audio herunterladen (1,8 MB | MP3) Wer bin ich? Wir suchen eine Figur aus der Weihnachtsgeschichte. A: Gabriel B: Jesus C: Balthasar richtige Antwort: A: Gabriel A:

irrelevant: B: Jesus B:

Wer bin ich? Wir suchen eine Figur aus der Weihnachtsgeschichte. A: Johannes der Täufer B: Herodes C: Melchior

richtige Antwort: B: Herodes B:

Mein Name ist Herodes. Oder mit vollem Namen: Herodes, der Große. So viel Zeit für die Geschichtsbücher muss schon sein. Manche meinen zwar, ich sei nur ein König von Roms Gnaden gewesen. Aber andere nennen mich einen cleveren Machtpolitiker. Ja, ich gebe zu, um alle Rivalen auszuschalten, habe ich sogar meine eigenen Söhne über die Klinge springen lassen. Vielleicht kam dieser Evangelist, Sie wissen schon, Matthäus, deshalb auf die Idee, mir den Kindermord zu Betlehem anzuhängen. Wie praktisch. Aber Schwamm drüber. Bin ich eben der Oberschurke der Weihnachtsgeschichte. Das macht mich immerhin einzigartig. Oder können Sie sich die Weihnachtsgeschichte ohne mich vorstellen? Na? Eben. Wer bin ich? Wir suchen eine Figur aus der Weihnachtsgeschichte. A: Der Stall B: Die Krippe C: Der Ochse

richtige Antwort: B: Die Krippe B:

Also… Also Sie wissen gar nicht, was Sie mir für eine Freude… Danke, dass Sie darauf gekommen sind! Ja, ich bin's. Die Krippe, in der in der Weihnachtsgeschichte das Jesuskind liegt. Ursprünglich Futtertrog oder Raufe für die Tiere. Aber tatsächlich bin ich so wichtig, dass man das gesamte Weihnachtsbild mit allen Figuren eben „Weihnachtskrippe" nennt. Hat sich alles seit dem Spätmittelalter entwickelt. Die erste Weihnachtskrippe, so wie wir sie etwa kennen, stand dann 1562 in Prag. Seitdem bin ich immer mittendrin. Und jetzt, wo Sie darauf gekommen sind, sehen mich künftig ja vielleicht mehr Menschen mit anderen Augen. Wär' schon schön. Also, noch mal: Danke! Wer bin ich? Wir suchen eine Figur aus der Weihnachtsgeschichte. A: Pontius Pilatus B: Julius Cäsar C: Kaiser Augustus

irrelevant: B: Julius Cäsar B:

Sie schon wieder? Ich habe doch gesagt, ich habe zu tun. Also machen wir es kurz: Ja, Sie haben recht, ich bin es, der Kaiser. Kaiser Augustus. Übersetzt: Der Erhabene. Mir hat die Welt die pax romana zu verdanken, den römischen Frieden. Ja, dafür habe ich auch Kriege geführt. Na und? Glauben Sie, man kann ein solches Reich nur mit Nächstenliebe führen? Die Geschichte wird schon zeigen, wer mehr bewirkt. Dieser Jesus. Oder ich. Was sagen Sie? Das hat sich schon gezeigt? Wirklich? Hm. Vielleicht sollte ich sie ja doch mal lesen, diese… Weihnachtsgeschichte. Wer sind wir? Wir suchen Figuren aus der Weihnachtsgeschichte. A: Die Hirten B: Die Heiligen drei Könige C: Ochs und Esel

irrelevant: B: Die Heiligen drei Könige B:

richtige Antwort: C: Ochs und Esel C: Die gegebene Antwort ist Ochse: Bitte, Du darfst zuerst.

Esel: Nein, Du…

Ochse: Ich bestehe darauf…

Esel: Also gut. Ja, Sie haben das richtig erkannt. Wir sind’s

Ochse: Der Ochse

Esel: Und der Esel an der Krippe.

Ochse: Schön, dass Sie draufgekommen sind

Esel: Und dieses Weihnachtsrätsel gelöst haben.

Ochse: Zugegeben, wir sind ziemliche Spätzünder, was die Weihnachtsgeschichte angeht.

Esel: Ja, wir kamen erst so im dritten oder vierten Jahrhundert nach Christi Geburt dazu. Aber ab dann waren wir so richtig wichtig.

Ochse: Martin Luther hat uns sogar in sein Lied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ aufgenommen.

Esel: In Strophe neun. Falls Sie beim Singen mal so weit kommen…

Ochse: …dann denken Sie an uns. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall noch…

Beide: Frohe Weihnachten!

Der Standpunkt in SWR1 Sonntagmorgen von Alexander Göbel