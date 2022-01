1. Advent - Zeit gemeinsam bewusst gestalten

Die gegebene Antwort ist

Ochse: Bitte, Du darfst zuerst.

Esel: Nein, Du…

Ochse: Ich bestehe darauf…

Esel: Also gut. Ja, Sie haben das richtig erkannt. Wir sind’s

Ochse: Der Ochse

Esel: Und der Esel an der Krippe.

Ochse: Schön, dass Sie draufgekommen sind

Esel: Und dieses Weihnachtsrätsel gelöst haben.

Ochse: Zugegeben, wir sind ziemliche Spätzünder, was die Weihnachtsgeschichte angeht.

Esel: Ja, wir kamen erst so im dritten oder vierten Jahrhundert nach Christi Geburt dazu. Aber ab dann waren wir so richtig wichtig.

Ochse: Martin Luther hat uns sogar in sein Lied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ aufgenommen.

Esel: In Strophe neun. Falls Sie beim Singen mal so weit kommen…

Ochse: …dann denken Sie an uns. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall noch…

Beide: Frohe Weihnachten!