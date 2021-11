Trauerstörung: Wenn der Schmerz nicht endet

Der Tod eines geliebten Menschen tut weh. Irgendwann finden die meisten Hinterbliebenen zurück in den Alltag. Einige schaffen das nicht ohne professionelle Hilfe.

Die Psychologin Dr. Anna Vogel (34) ist stellvertretende Leiterin der psychotherapeutischen Hochschulambulanz Ingolstadt. Sie hilft Menschen mit einer behandlungsbedürftigen Trauerstörung und erforscht zudem an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU), was bei einer anhaltenden Trauerstörung am besten hilft.

Wenn die Trauergefühle mit der Zeit nicht schwächer werden

Das Krankheitsbild der anhaltenden Trauerstörung sei vor allem dadurch bestimmt, dass massive Gefühle wie Trennungsschmerz und Sehnsucht nach dem Verstorbenen sich mit der Zeit nicht abschwächten. "Wir sprechen dann von einer anhaltenden Trauerstörung, wenn die Sehnsucht nach einer verstorbenen Person, die intensiven Gefühle auch nach einer längeren Dauer zum Beispiel sechs Monate nicht nachlässt", erklärt Anna Vogel. "Wenn die Anpassung an das Leben ohne die verstorbene Person nicht gelingt, im sozialen Bereich, im beruflichen Bereich."

Symptome einer Trauerstörung

Bei einer anhaltenden Trauerstörung beobachtet die Psychologin verschiedene Symptome: eine tägliche Sehnsucht und intensive Gefühle wie Trauer, Wut, Ärger, Verzweiflung. Sie beobachtet bei manchen Patienten aber auch eine tiefe Abgestumpftheit. Oft seien Gefühle gar nicht mehr richtig zugänglich. "Was wir oft auch sehen ist, dass sich die betroffenen Personen sehr viel mit der verstorbenen Personen beschäftigen und keine anderen Gedanken mehr fassen können, keine anderen Themen mehr angehen können."

Im Gegensatz dazu zeigten sich andere Betroffenen wiederum vermeidend. Sie versuchten alles, was mit der verstorbenen Person zu tun hat, aus ihrem Leben herauszuhalten. Sie gingen nicht zum Friedhof und vermieden es möglichst, über die verstorbene Person zu sprechen. Die Erinnerungen wären für sie sonst zu schmerzhaft.

Mehr Trauerstörungen durch Pandemie

Die Zahlen zu den Auswirkungen der Pandemie seien noch sehr jung, erklärt die Psychologin. "Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass die Anzahl der Menschen mit anhaltender Trauerstörung in nächster Zeit steigen wird." Mit dem Tod durch das Corona-Virus stiegen die Risikofaktoren für einen schwierigen Trauerverlauf. Dazu zähle, dass ein Menschen plötzlich versterbe und sich die Hinterbliebenen nicht auf den Tod vorbereiten könnten.

Ein weiterer Faktor sei, dass die Erfahrung mit dem Tod des geliebten Menschen durch die Pandemie negativ beeinflusst werde. "Ich kann vielleicht aufgrund von Quarantänebestimmungen nicht dabei sein, wenn diese wichtige Person verstirbt", sagt Vogel. Auch könne es in der Pandemie schwieriger sein, sich in der Gruppe zu treffen, um die Trauer gemeinsam zu verarbeiten. "Das alles sind Risikofaktoren, von denen wir wissen, dass sie die Trauer auf Dauer verkomplizieren können."

Trost spenden

Soziale Unterstützung durch Angehörige und Freunde direkt nach dem Verlust sei ein ganz wichtiger Schutzfaktor, erklärt Anne Vogel. Diese Unterstützung aus dem Umfeld könne es Menschen, die vielleicht ein Risiko hätten, erleichtern, einen Verlust Schritt für Schritt zu verarbeiten. "Auch wenn das natürlich immer Arbeit bedarf."

Falls die Unterstützung aus dem Umfeld nicht ausreicht, gibt es in zwischen wirksame Therapiemethoden. "Da hat sich in den letzten Jahren viel in der Forschung getan, sodass wir jetzt auch wissen welche Elemente in einer Psychotherapie sinnvoll und auch nachhaltig wirksam sind", sagt die Psychologin.

imago images Copyright: xkastox Panthermedia14406971

Was hilft nicht?

Tatsächlich seien viele tröstende Ratschläge oft nicht so tröstlich, wie man meine, erklärt Dr. Anna Vogel. Die eigene Trauererfahrung jemandem anderem überzustülpen sei ebenfalls oft nicht hilfreich. Trauer sei sehr individuell und es sei auch sehr individuell, was man persönlich brauche, um den Weg durch die Trauer zu gehen, erklärt sie. Was man tun sollte, sei zuhören, da sein und konkret nachzufragen, was die Person brauche. "Das ist sehr viel hilfreicher als pauschale Ratschläge."

Ewigkeits- oder Totensonntag Der Totensonntag ist vereinfacht gesagt das evangelische Gegenstück zum katholischen Feiertag Allerseelen (2. November). Neben dem Andenken an die Verstorbenen wird in vielen evangelischen Gottesdiensten auch zu einem bewussteren Umgang mit der Lebenszeit ermutigt. An dem Gedenktag sollen Menschen Trost finden, wenn im vergangenen Jahr der Verlust eines Angehörigen oder eine Trennung zu beklagen war. Auch in diesem Jahr gewinnt der Tag für die Opfer der Pandemie und deren Angehörigen eine besondere Bedeutung. Oft können Angehörige die Namen ihrer Verstorbenen in Trauerbücher eintragen, für sie wird dann im Gottesdienst gebetet. Seit einigen Jahren funktioniert das sogar online mit einem Angebot der evangelischen Kirche über die Internetseite "trauernetz.de". Der Totensonntag ist der letzte Sonntag des Kirchenjahrs, bevor mit dem Advent als Vorbereitung auf Weihnachten ein neues Kirchenjahr beginnt.

