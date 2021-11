Die Protestanten blicken in die Zukunft

Bis zum 10. November tagt die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die wichtigsten Tagesordnungspunkte sind die Wahl einer neuen Ratsvorsitzenden sowie der Umgang mit sexualisierter Gewalt.

Die diesjährige Tagung des evangelischen Kirchenparlaments, das bis kommenden Mittwoch digital zusammenkommt, dürfte mehr öffentliches Interesse erzeugen als gewöhnlich. Denn für die 120 Frauen und Männer des Gremiums stehen wichtige Entscheidungen an. So wird der bisherige Ratsvorsitzende, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, nach sieben Jahren seinen Posten niederlegen, und es steht die Wahl seiner Nachfolge an.

Die EKD-Spitze soll weiblich werden

Diese dürfte zwar interessant werden, hat aber bereits im Vorfeld an Spannung eingebüßt. Denn dem Vernehmen nach hat man sich intern schon darauf geeinigt, dass die neue Person an der Spitze der EKD wieder eine Frau werden soll – zum zweiten Mal nach Margot Käßmann. Damit ist das Bewerberfeld deutlich verkleinert worden. Denn unter den Kandidatinnen, die das Rennen machen werden, bleiben eigentlich nur noch zwei übrig: Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs (60) und die westfälische Präses Annette Kurschus (58). Es ist nämlich üblich, dass leitende Geistliche den Ratsvorsitz übernehmen. Beide Theologinnen haben entsprechende Erfahrungen.

Annette Kurschus und Kirsten Fehrs dpa Bildfunk Picture Alliance

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen?

"Es wird eine ganz spannende Sache werden, wer von den beiden am Ende die Nase vorn haben wird", mutmaßt Ulrike Bieritz vom RBB, die die Wahl beobachten wird. Beide Kandidatinnen verfügen nämlich über gute Referenzen: Annette Kurschus ist bislang stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende. Sie gilt als erfahren, ruhig und theologisch sehr versiert. Kirsten Fehrs verfügt ebenfalls über große Erfahrung. Sie war von 2018 bis 2020 die Sprecherin des Beauftragtenrats zum Schutz vor sexualisierter Gewalt und hat die Aufarbeitung dieses Themas innerhalb der EKD angestoßen. Wer gewinnen wird, könnte daher laut Ulrike Bieritz damit zusammenhängen, welches Thema die Synode als das stärkere Zukunftsthema erachtet: Aufarbeitung des Missbrauchs oder Neuausrichtung von Theologie und Seelsorge.

Problemfeld sexualisierte Gewalt

Ein weiteres wichtiges Thema der diesjährigen Synode ist der Umgang mit sexualisierter Gewalt innerhalb der evangelischen Landeskirchen. Der scheidende Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm gab sich hierzu im Vorfeld der Synode bereits recht selbstkritisch. Er sei mit dem, "was wir schon angestoßen und erreicht haben, überhaupt nicht zufrieden", erklärte er in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben hier das Vertrauen vieler Menschen verloren und es ist uns bisher nicht gelungen, es in ausreichendem Maße zurückzugewinnen."

dpa Bildfunk Picture Alliance

Nicht nur eine katholische Angelegenheit

Die Selbstkritik scheint angebracht zu sein. Denn Kritiker monieren, dass die Protestanten das Thema "sexualisierte Gewalt" lange nicht ernst genommen hätten. Zahlreiche Kirchenleitende wären davon ausgegangen, das sei vor allem ein katholisches Problem. So verlief die Aufarbeitung lange Zeit recht schleppend. Erst Ende vergangenen Jahres begannen Forscher im Auftrag der EKD mit einer breit angelegten Studie. Die Ergebnisse sollen frühestens in zwei Jahren vorliegen. Zudem wurde die Arbeit des Betroffenenbeirates, der im September 2020 seine Arbeit aufnahm, im Mai 2021 schon wieder ausgesetzt. Im Grunde, so sagt Ulrike Bieritz, stünde man noch am Anfang. Und das sei angesichts der Tatsache, "wie lange das Problem schon bekannt ist, erschreckend, peinlich und für manche Betroffenen auch unwürdig." Es gibt also noch eine Menge zu tun

