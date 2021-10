Tag der Bibliotheken

Sie sind Orte der Bildung, der Begegnung und der Ruhe zugleich – Bibliotheken. Es gibt sie schon seit Jahrtausenden. Heute findet man dort nicht nur Bücher. Moderne Bibliotheken sind multimedial ausgestattet.

Das Wort "βιβλιοθήκη" stammt aus dem Griechischen. "Bιβλíο" das Buch und "θήκη" der Behälter. Eine der modernsten Bibliotheken deutschlandweit ist die neue Stuttgarter Stadtbibliothek. Sie feiert in diesem den 10. Jahrestag seit der Eröffnung ihres neuen Hauses.

Entworfen wurde sie vom Architekten Eun Young Yi. Der würfelförmige Bau ist nicht nur von außen beeindruckend. Schon der Eingangsbereich lässt die Besucher staunen. Ein Veranstaltungssaal befindet sich im Untergeschoß. Darüber ist eine mehrgeschossige Galerieebene. Alles ist offen und einladend gestaltet.

Die Stadtbibliothek ist in verschiedene Themenfelder gegliedert. Im ersten Obergeschoss befindet sich die Musikbibliothek mit Klangstudio. Dort können E-Piano, E-Bass, E-Drums und E-Gitarre allein oder zusammen in der Gruppe gespielt werden.

Der zweite Stock ist für Kinderthemen reserviert. Ebene drei umfasst unter anderem die Themen Psychologie, Religion und Philosophie. In den darüberliegenden Stockwerken geht es um die Themen Leben, Welt und Literatur.

Klassische Klosterbibliotheken

Einzigartig ist auch die Bibliothek im Kloster Wiblingen bei Ulm. Der Bibliothekssaal von 1750 ist ein Meisterwerk des Rokoko. Das beeindruckende Deckenfresko, der reiche Figurenschmuck und die schwingende Bauform begeistern jeden Besucher. Die Galerie bietet einen einmaligen Blick auf die Ausstattung des Bibliothekssaales und die aufwändigen Muster des Marmorbodens. In den Bücherregalen finden sich uralte religiöse Schriften. In der Blütezeit umfasste die Bibliothek etwa 15.000 Bände. Klosterbibliotheken allgemein dienten zur Überlieferung des geistigen Erbes. Kernbestand jeder Klosterbibliothek war die Bibel.

Immer weniger Bibliotheken

Mit dem Internet und den schnellen Suchmaschinen haben Bibliotheken heute ihr Informationsmonopol verloren. Das Smartphone ist zur mobilen Bibliothek geworden. Informationen und Wissen gibt es sozusagen to go. Die Folge: Die Zahl der Bibliotheken sinkt seit Jahren konstant. Im Jahr 2020 gab es insgesamt rund 9000 öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken, zehn Jahre zuvor waren es noch 10.700, so das Statistische Bundesamt. Und: immer weniger Menschen in Deutschland greifen mehrmals die Woche zu einem Buch. Das Interesse am Bücherlesen ist tendenziell gesunken. Bibliotheken stehen also vor großen Herausforderungen für die Zukunft.

Orte der Teilhabe

Eine zentrale Aufgabe der Bibliotheken ist es, Wissen und Informationen frei zugänglich für alle Menschen zu machen. Sie sind Orte der Teilhabe, gerade auch für Kinder aus bildungsferneren Familien. Dort können sie in aller Ruhe lernen und sich mit anderen Kindern treffen. "Wir erleben Bibliotheken, da treffen sich nachmittags Senioren, bringen Kuchen mit, es entsteht ein Seniorencafé", sagt Frank Mentrup, Präsident des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv). Junge Computerinteressierte können sich abends in einem Raum treffen, in dem sie gemeinsam programmieren. In Baden-Württemberg gebe es sogar eine Saatgutbibliothek, in der Gartenfreunde oder Landwirte sich Saatgut ausleihen können, so Mentrup. Nach der Ernte müssten diese allerdings auch wieder Saatgut mitbringen. Interessant seien Bibliotheken auch für Geflüchtete. In den Bibliotheken gebe es oft ein fremdsprachiges Angebot und Deutsch-Lernprogramme.

Bibliotheken des Jahres

Der "Tag der Bibliotheken" findet seit 1995 am 24. Oktober statt. Er wurde vom ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ins Leben gerufen. Der Deutsche Bibliotheksverband verleiht am Tag der Bibliotheken den Preis "Bibliothek des Jahres". Die Auszeichnung "Bibliothek des Jahres 2021" erhält die Stadtbibliothek Paderborn. Zum zweiten Mal wird in diesem Jahr auch die Auszeichnung "Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen" verliehen. Diese Auszeichnung erhält das Bibliotheks- und Informationszentrum (BIZ) Haßfurt. Die Stadtbibliothek Ludwigsburg ist die Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg 2021.

Der Standpunkt in SWR1 Sonntagmorgen: