Social Media - wenn eine Schein-Welt die Seele auffrisst

Schöne Outfits, wohlgeformte Bodys, perfektes Styling - das Aussehen, das ganze Leben ist immer makellos. Wer Social Media nutzt, kann ganz leicht den Eindruck bekommen, dass bei anderen alles immer schöner und besonders ist. Doch das andauernde Vergleichen mit anderen kann zu erheblichen Problemen führen, besonders bei jungen Frauen. Eine gefährliche Entwicklung.

Facebook, und vor allem TikTok und Instagram sind unter jungen Menschen sehr beliebt. Nach der aktuellen JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) des Medienpädagogischen Verbunds Südwest haben Jugendliche im Pandemie-Jahr 2020 Instagram, Snapchat, TikTok und Co. gegenüber dem Vorjahr häufiger genutzt. Am deutlichsten war der Anstieg demnach bei TikTok. Besonders beliebt war die App bei 12-15-Jährigen.

Gefährliche Auswirkungen

Vor kurzem gab es erneut Kritik, dass die Plattform Instagram negative Auswirkungen vor allem auf junge Mädchen hat. Das „Wall Street Journal“ hat aufgedeckt, dass der Mutterkonzern Facebook eigene Daten, die zu diesem Ergebnis kommen, jahrelang unter Verschluss gehalten haben soll. Psychologen warnen immer wieder davor, dass die perfekten Bilder oder als solche gefilterten Fotos auf Jugendliche Druck ausüben würden. Das würde dann zu Depressionen und zu Essstörungen führen. Die Betroffenen finden sich selbst häufig nicht gut, schön oder attraktiv genug und wollten ihren Vorbildern ähnlicher werden.

Prävention und Aufklärung

Die Stuttgarter Sozialarbeiterin von der mobilen Jugendarbeit Laura Weinig versucht dann an dieser Stelle aufzufangen, indem sie den Kindern und Jugendlichen erklärt, wie solche scheinbar perfekten Fotos entstehen. „Ihr wisst, dass die Filter darauf sind, dass die Bilder bearbeitet sind – und da kann auch Reflexion stattfinden“, sagt Weinig. Die Sozialarbeiterin erklärt auch, dass hinter den Fotos der so ganz großen Influencer oft sogar ein Management steckt, jemand, der sich um die Bilder kümmert, „dass die eben perfekt aussehen.“ Weinig sieht schon die Gefahr des ständigen Vergleichs und dass Social Media so die Persönlichkeit verändern kann. Aber weil es ohne sie längst nicht mehr geht, komme es drauf an, einen bewussten Umgang damit zu erlernen.

Sandra Wurster kennt das Problem. Die Autorin des Buchs „Das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen“ hilft Frauen zu ihrem Körper zu stehen. Mit ihrer Initiative „Bauchfrauen“ bietet sie Workshops an. Aus ihrer Erfahrung heraus leiden in der Summe mehr Frauen an Schönheitsdruck als Männer. „Unsere größte Problemzone sind unsere Gedanken“, sagt Wurster. Menschen, die sich sehr stark bewerten würden, sollten sich zunächst vor den Spiegel stellen. „Statt immer alles aufzuzählen, was du "kacke“ an dir findest oder nicht magst, solltest du auch aufzählen, wie Du dich ganz in Ordnung findest“, rät die Autorin.

Wertschätzung für den Körper

Ein großes „Heilungstool“, was sie in der Körperarbeit verwende, sei die „Dankbarkeit“. „Also zu verstehen, dass der Körper, was er da tagtäglich leistet, dass das ein Riesenwunder ist“. Eine andere Frage, die man sich stellen muss sei, ob es heutzutage überhaupt noch wichtig ist, „ob ich schön oder nicht schön bin". Das ganz Interessante an sich beginne in uns, so Wurster.

