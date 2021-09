James Bond, Superman oder die Pflegekräfte? Helden gesucht

James Bond jagt wieder über Kinoleinwände. Aber ob Bond noch als Held taugt, darüber lässt sich streiten. Wer sind dann die Helden unserer Zeit - und was macht sie aus?

Ein als Superman verkleideter Vater begleitet seine alte Mutter zur Impfung. Imago IMAGO / Agencia EFE

Am 30. September kommt der neue James Bond-Film "Keine Zeit zu Sterben" in die Kinos. Daniel Craig wird als Agent 007 wieder viel Kraft, Ausdauer und Mut beweisen, Verbrecher jagen - und sich wahrscheinlich wieder in ein Bond-Girl verlieben. So wie es "Bond, James Bond" schon seit seinem ersten Auftritt auf der Kinoleinwand, im Jahr 1962, tut. Bond hat Kultstatus. In diesem Jahr hat er Verspätung: Der Start des Bond-Films war für vergangenes Jahr geplant, aber die Pandemie kam ihm dazwischen. Sie scheint selbst Filmhelden wie Bond aus der Bahn zu werfen.

Andere Helden und Heldinnen hat sie in dem Jahr erst so richtig präsent gemacht. Kassiererinnen und Pflegekräfte wurden in der Pandemie zu "Corona-Helden", "in der ersten Reihe" kämpften, Überstunden schoben und "übermenschliches" taten. Sie wagten sich nach draußen, während der Rest der Bevölkerung möglichst allein zuhause blieb, sie für ihre Arbeit bewunderte und vom Balkon aus applaudierte. Mit James Bond oder Superman haben diese Helden jedoch wenig zu tun.

"Held" - ein weiter und wandelbarer Begriff

Held, damit bezeichnet man Personen, die eine außeralltägliche Leistung vollbringen - ob körperlicher oder geistiger Natur - und dabei besonderen Opfermut zeigen. Der Ursprung des Wortes liegt im griechischen "Heros", das in der Mythologie die mythischen Gründer von Städten, Staaten und Ländern und Krieger bezeichnete.

Helden und Heldinnen spiegeln die Werte einer Gesellschaft wieder, bieten Projektionsfläche für ihre Wünsche und Ideale. Sie gelten als Vorbilder - und doch sind sie ambivalent: Helden können Gemeinschaft stiften, aber auch polarisieren. Denn der Held des einen kann in den Augen eines anderen ein Terrorist sein.

Haben die Helden ausgedient?

In demokratischen Gesellschaften werden heroische Werte wie Opferbereitschaft oder Ehre jedoch unwichtig. Die Identität der Gesellschaften baut nicht mehr auf der Erinnerung an tapfere Krieger und Gründerväter auf. Deshalb sprechen Wissenschaftler "postheroischen Zeitalter". Den Begriff prägte Herfried Münkler, ein Berliner Politologe.

Aber gerade angesichts von Krisen und in Zeiten sozialer Umwälzungen wachse in der Gesellschaft das Bedürfnis nach Helden, beobachten Sozialwissenschaftler. So erklären sie die Heroisierung von Greta Thunberg in der Klimakrise, Carola Rakete, Kapitänen in der Seenotrettung, angesichts der Flüchtlingskrise auf dem Mittelmeer - und der Pflegekräfte und Ärztinnen in der Corona-Zeit.

James Bond als Held?

Bleibt die Frage nach James Bond: Taugt der noch als Held? Heldenhaftes vollbringt er allemal, sagt Michael Butter, Professor an der Universität Tübingen: "Man kann darüber diskutieren ob jeder Held eine Heldentat vollbringen muss, aber bei Bond ist ganz eindeutig, dass er Taten vollbringt, die übermenschlich sind, sich aus Situationen herauswindet, die nicht zu bewältigen scheinen, und dadurch nicht nur sich selbst und seine Liebsten rettet, sondern auch Institutionen und Werte."

"James Bond ist nicht der Held, den wir wahrhaben möchten, aber einer, den wir brauchen." - Professor Michael Butter

Nüchtern betrachtet erinnert James Bond eher an einen Psychopathen mit starkem Alkoholproblem. Ein Überbleibsel aus einer Zeit, in der das noch akzeptierter war, sagt Butter. "Bond ist jemand, den wir auf der Leinwand toll finden, den wir vielleicht auch im normalen Leben toll finden würden, aber in vielen Situationen überhaupt nicht." Dort werden ihn Millionen aber gerne sehen.

007 Fragen zu Heldinnen und Helden aus Film und Fernsehen "Keine Zeit zu sterben" heißt der neue James Bond-Film, der am 30. September in die deutschen Kinos kommt. Der kultige Doppelnull-Agent ist einer der Top-Filmhelden. Kennen Sie sich mit Film- und Fernseh-Heldinnen und Helden aus? Testen Sie Ihr Wissen. Wir haben genau 007 Quiz-Fragen für Sie vorbereitet. Viel Erfolg beim Rätseln!

Der Standpunkt in SWR Sonntagmorgen