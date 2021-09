"Ja, ich will" - 20 Jahre Lebenspartnerschaft

Die Themen: Die eigenen Werte vertreten - Das Onlinespiel "Wie entscheidest Du?" / Erinnerung an den Politiker Matthias Erzberger - Vor 100 Jahren von Nationalisten erschossen / Ehrenvolles Andenken - Bundeswehr richtet jüdischen Friedhof im Ahrtal wieder her / Geteilte Trauer - Gedenkfeier für die Opfer der Flutkatastrophe in Aachen / Kaum Hollywood-Kitsch - Die US-Serie "The Chosen" über das Leben Jesu erscheint auf deutsch / Mehr politische Partizipation bitte! - Muslime zur Bundestagswahl / Eher ein Randthema? - Migration in den Programmen zur Bundestagswahl / Sorge um Afghanistan - der deutsch-afghanische Rapper und Kabarettist Suleiman Masomi / Einfühlsame Erzählung - Der Roman "Kronsnest" von Florian Knöppler im SWR1 Lesetipp / Wenn das Geld für den Schulranzen fehlt - Hilfen der Caritas für Kinder in Landau / Eine Kindergrundsicherung muss her - Mehr als 20 Organisationen fordern neue Regelungen - Magdalena Knöller im Gespräch Maria Loheide, Sozialpolitische Vorständin Diakonie / Ein Brief macht noch keinen Politikwechsel, Baden-Württemberg und die Rechte von Migranten, Der Standpunkt in SWR1 Sonntagmorgen / Der Klassiker in Schleife - Bachs berühmte Toccata in Bockenheim, Zum "Tocca-Tag" des Bistums Speyer/der Evangelischen Kirche der Pfalz am Sonntag

