Imame made in Germany

Das neue Islamkolleg in Osnabrück soll eine unabhängige Imam-Ausbildung ermöglichen. Denn bisher wurden die meisten Imame, die in Moscheen in Deutschland arbeiten, im Ausland ausgebildet. Aber wie erfolgsversprechend ist das Kolleg?

Das erste Islamkolleg Deutschlands wurde am Dienstag eröffnet. Es liegt in der Osnabrücker Innenstadt, in einem hellen, lichtdurchfluteten Dachgeschoss und ist mit der Universität in Osnabrück assoziiert. Hier sollen jährlich 35 Frauen und Männer auf die Arbeit als Imam vorbereiten. Im Zentrum der zweijährigen Ausbildung stehen Predigtlehre, Koranrezitation, Seelsorge und Gemeindearbeit.

Bülent Ucar, der wissenschaftliche Direktor des Islamkollegs in Osnabrück dpa Bildfunk Lino Mirgeler

„Wir sind multiethnisch aufgebaut“, sagt der wissenschaftliche Leiter des Kollegs, Professor Bülent Uçar über die Teilnehmenden, die in der Regel in Deutschland beheimatet sind. Unterrichtet wird auf Deutsch, sagt Religionssoziologe Uçar, „und wir legen den allergrößten Wert auf eine wissenschaftliche Anbindung, wir müssen wegkommen von semiprofessionellen Strukturen“.

Lücke bei der Imam-Ausbildung

Finanziert wird das Kolleg aus Mitteln des Bundes und des Landes Niedersachsen, für vorerst fünf Jahre. So soll ausländischer Einfluss zurückgedrängt werden. Denn ein Großteil der Imame, die in Deutschland arbeiten, kommt aus dem Ausland: Etwa 2000 bis 2500 Imame arbeiten in Deutschland, schätzt die Deutsche Islamkonferenz. Einer Untersuchung der Konrad-Adenauer-Stiftung zufolge wurden rund 90 Prozent von ihnen nicht in Deutschland ausgebildet.

DITIB-Zentralmoschee in Köln imago images imago images / Schöning

Das führt zu Problemen: Regierungen anderer Länder können über die Imam-Ausbildung Einfluss auf das Leben muslimischer Gemeinden und der Gläubigen in Deutschland nehmen. Dadurch wird die Integration untergraben. Und weil viele der Imame nicht gut Deutsch sprechen, kann es zu sprachlichen und kulturellen Verständigungsschwierigkeiten kommen. Das erschwert nicht nur die Gemeindearbeit, sondern auch den Austausch mit Nachbarn und anderen Religionen vor Ort.

Wunsch nach einer unabhängigen Imam-Ausbildung

Daher äußerten Islamwissenschaftler und Politiker schon länger den Wunsch nach einer unabhängigen Imam-Ausbildung. Seit einigen Jahren können Interessierte in Deutschland zwar islamische Theologie studieren, eine Berufsausbildung zum Imam aber – wie sie für Lehrkräfte aber auch Pfarrer und Gemeindereferenten üblich ist – war bisher nicht möglich.

Die Verbände Ditib - der deutsche Arm des türkischen Religionsministeriums - Millî Görüş, eine Gruppierung, die im Verfassungsschutzbericht auftaucht, und der Verband der islamischen Kulturzentren (VIZK) haben bisher Imam-Ausbildungszentren in Deutschland betrieben. Alle sind jedoch von ausländischem Einfluss abhängig.

Wie erfolgreich kann das Islamkolleg sein?

Das Islamkolleg stellt daher eine wichtige Ergänzung für die Imam-Ausbildung dar. Bisher wird es jedoch nur von fünf kleinen Islamverbände mitgetragen, denen nur etwa 500 der rund 2.000 muslimischen Gemeinden angehören. Deshalb ist fraglich, ob sich das Kolleg gegen die großen Islamverbände wird durchsetzen können - und ob die Imame später einen Arbeitsplatz finden werden. Denn die meisten der Imame in deutschen Moscheen werden über Gelder aus dem Ausland finanziert.