Vierter Advent - Weihnachten braucht keinen festen Ort

Also… Also Sie wissen gar nicht, was Sie mir für eine Freude… Danke, dass Sie darauf gekommen sind! Ja, ich bin’s. Die Krippe, in der in der Weihnachtsgeschichte das Jesuskind liegt. Ursprünglich Futtertrog oder Raufe für die Tiere. Aber tatsächlich bin ich so wichtig, dass man das gesamte Weihnachtsbild mit allen Figuren eben „Weihnachtskrippe“ nennt. Hat sich alles seit dem Spätmittelalter entwickelt. Die erste Weihnachtskrippe, so wie wir sie etwa kennen, stand dann 1562 in Prag. Seitdem bin ich immer mittendrin. Und jetzt, wo Sie darauf gekommen sind, sehen mich künftig ja vielleicht mehr Menschen mit anderen Augen. Wär‘ schon schön. Also, noch mal: Danke!