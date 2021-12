3. Advent - Suche nach einer Herberge für Maria

In der Adventszeit ist viel los. Die Vorbereitungen auf Weihnachten laufen auf Hochtouren, da können Gäste manchmal stressen. In Stühlingen im Landkreis Waldshut dagegen wandert gerade eine Besucherin von Haus zu Haus, die Besinnlichkeit und Ruhe bringt.

"Herbergssuche" - auch "Frauentragen" genannt - ist ein alter christlicher Adventsbrauch aus dem 17. Jahrhundert. Danach wird eine Statue von Maria auf der Suche nach einer Herberge von Haus zu Haus getragen. In Stühlingen im Schwarzwald wird der Brauch seit 30 Jahren praktiziert.

Nachdenken und Innehalten

Weitergegeben wird die Marienstatue mit einem Gebet. Maria hat auch etwas Gepäck dabei: eine Vorlage für Gebete und Lieder, Bilder, ein Tagebuch, in welches die Gastgeberinnen und Gastgeber ihre Gedanken eintragen können. Die Herbergssuche verbindet die Menschen. Dabei denken sie auch an Menschen, die heute eine Unterkunft suchen, sagt Gastgeberin Gabi Würth. Man solle "auch mal darüber nachdenken, was ist Herbergssuche, was geht ab auf der Welt. Die ganze Flüchtlingsproblematik im Nahen Osten und Osteuropa ist auch Herbergssuche“.

Neue Corona-Regeln für Gottesdienste

In der Advents- und Weihnachtszeit besuchen Menschen häufiger Gottesdienste als sonst. Doch wegen der Pandemie gelten Schutzmaßnahmen. Da die Religionsfreiheit im Grundgesetz garantiert ist, versucht die Politik den Glaubensgemeinschaften möglichst viel Freiheit zu lassen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat angesichts der dramatischen Lage für religiöse Veranstaltungen dennoch eine 3G-Pflicht angeordnet. Die baden-württembergische dagegen nicht: sie überlässt es den Kirchen, welche Schutzregeln sie einführen. Und die gehen unterschiedlich damit um: die evangelischen Landeskirchen verlangen in der Alarmstufe II 2G oder sogar 2G plus. Nur für Kirchen mit sehr großer Raumhöhe gibt es Ausnahmen. Die beiden katholischen Kirchen – Freiburg und Rottenburg-Stuttgart – verlangen keine Nachweise. Leonore Kratz kommentiert:

Digitale Kirche als Alternative

Die Kirchen versuchen, vor allem jüngere Menschen auch über das Internet zu erreichen. Durch die Pandemie sind diese Bemühungen noch intensiver geworden. Sandra Schindler und Nicolai Opifanti sind sogenannte "Social-Media Pfarrer:innen". Auf den Internet-Plattformen Instagram, Twitter und TikTok verkünden sie Gottes Wort. So wollen sie die Digitalisierung der evangelischen Landeskirche Württemberg vorantreiben. Mediationen, Segen und Gebete werden verpackt in kleine geistreiche Video-Filmchen. "Wir wollen auch mit Bildern predigen, in unserem Fall mit der Schönheit der Schöpfung und deswegen haben wir uns aufgemacht auf die Schwäbische Alb", erklärt Nicolai Opifanti.

Das freut die "Follower" - wie Gemeindemitglieder auf Instagram heißen, sagt Pfarrerin Sarah Schindler. "Gerade im letzten Jahr mussten wir uns auch als Kirche neue Wege überlegen: wie erreichen wir die Menschen?" Von der Resonanz waren beide überrascht. Der "Pfarrer aus Plastik" wie Nicolai Opifanti auf Instagram heißt, hat mittlerweile über 9.000 Follower. "Sarahs Glanz und Gloria" fast 2.000.

Es kämen manchmal auch kritische Kommentare, sagen die beiden. Und man bekomme auch mal den einen oder anderen Frust ab. "Vieles kann man einfach einfangen, wenn man den Wind, den Hass aus den Segeln nimmt und versucht, mal den Grund dahinter rauszukriegen, warum ist der grad so kritisch gegenüber der Kirche oder dem Glauben ist und dann ist das sogar manchmal ein Türöffner," betont Nicolai Opifanti.

Das Adventsquiz - jeden Sonntag ein neues Rätsel

Audio herunterladen (1,8 MB | MP3) Wer bin ich? Wir suchen eine Figur aus der Weihnachtsgeschichte. A: Gabriel B: Jesus C: Balthasar richtige Antwort: A: Gabriel A:

irrelevant: B: Jesus B:

richtige Antwort: B: Herodes Mein Name ist Herodes. Oder mit vollem Namen: Herodes, der Große. So viel Zeit für die Geschichtsbücher muss schon sein. Manche meinen zwar, ich sei nur ein König von Roms Gnaden gewesen. Aber andere nennen mich einen cleveren Machtpolitiker. Ja, ich gebe zu, um alle Rivalen auszuschalten, habe ich sogar meine eigenen Söhne über die Klinge springen lassen. Vielleicht kam dieser Evangelist, Sie wissen schon, Matthäus, deshalb auf die Idee, mir den Kindermord zu Betlehem anzuhängen. Wie praktisch. Aber Schwamm drüber. Bin ich eben der Oberschurke der Weihnachtsgeschichte. Das macht mich immerhin einzigartig. Oder können Sie sich die Weihnachtsgeschichte ohne mich vorstellen? Na? Eben.

richtige Antwort: B: Herodes B:

richtige Antwort: C: Die Krippe Also… Also Sie wissen gar nicht, was Sie mir für eine Freude… Danke, dass Sie darauf gekommen sind! Ja, ich bin's. Die Krippe, in der in der Weihnachtsgeschichte das Jesuskind liegt. Ursprünglich Futtertrog oder Raufe für die Tiere. Aber tatsächlich bin ich so wichtig, dass man das gesamte Weihnachtsbild mit allen Figuren eben „Weihnachtskrippe" nennt. Hat sich alles seit dem Spätmittelalter entwickelt. Die erste Weihnachtskrippe, so wie wir sie etwa kennen, stand dann 1562 in Prag. Seitdem bin ich immer mittendrin. Und jetzt, wo Sie darauf gekommen sind, sehen mich künftig ja vielleicht mehr Menschen mit anderen Augen. Wär' schon schön. Also, noch mal: Danke!

irrelevant: B: Die Krippe B:

irrelevant: C: Der Ochse C: Die gegebene Antwort ist Also… Also Sie wissen gar nicht, was Sie mir für eine Freude… Danke, dass Sie darauf gekommen sind! Ja, ich bin’s. Die Krippe, in der in der Weihnachtsgeschichte das Jesuskind liegt. Ursprünglich Futtertrog oder Raufe für die Tiere. Aber tatsächlich bin ich so wichtig, dass man das gesamte Weihnachtsbild mit allen Figuren eben „Weihnachtskrippe“ nennt. Hat sich alles seit dem Spätmittelalter entwickelt. Die erste Weihnachtskrippe, so wie wir sie etwa kennen, stand dann 1562 in Prag. Seitdem bin ich immer mittendrin. Und jetzt, wo Sie darauf gekommen sind, sehen mich künftig ja vielleicht mehr Menschen mit anderen Augen. Wär‘ schon schön. Also, noch mal: Danke!

Ist deine Antwort korrekt? Die Auflösung zu Teil 3 gibt's in SWR1 Sonntagmorgen am 12.12.2021 zwischen 08:00 und 08:30 Uhr, oder ab Montag, 13.12. an dieser Stelle!

(Das erste und zweite Adventsquiz sind beendet, die glücklichen Gewinner wurden benachrichtigt.)