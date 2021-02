Kirchen, die übers Jahr oft leer sind, bieten für gewöhnlich an Weihnachten, insbesondere am Heiligen Abend, ein ganz anderes Bild: Schulter an Schulter stehen die Menschen, beobachten das Krippenspiel und singen aus voller Kehle. All das wird es so in diesem Jahr pandemiebedingt nicht geben. mehr...