Zum Teil Jahrhunderte alte religiöse Rituale können zurzeit nur eingeschränkt ausgeübt werden. Dass so eine Situation je eintreten würde, das hätten Juden, Christen und Muslime nicht gedacht. Seit etwa drei Wochen sind Kirchen, Synagogen und Moscheen geschlossen, wegen der Corona- Krise. Die Gemeinden behelfen sich mit Live-Übertragungen im Internet. Doch das bringt auch einige Probleme mit sich.

Ostern werden viele Christen wahrscheinlich vor dem Bildschirm sitzen, entweder, um einen Fernsehgottesdienst oder den live gestreamten Oster-Gottesdienst aus ihrer eigenen Gemeinde im Internet zu verfolgen. Das mutet seltsam an, es ist aber wenigstens ein kleiner Ersatz in Zeiten von Corona. Natürlich sei die Atmosphäre nicht dieselbe, wie in einer Kirche, wo viele Menschen gemeinsam beten, singen und feiern, sagt Andreas Klodt. Aber: „Ich habe schon erste Erfahrungen gesammelt.“ Der evangelische Dekan von Mainz vermisst am allermeisten, in den Osternacht-Gottesdienst zu gehen, eine Osterkerze anzuzünden, sie weiterzugeben und „dann mit allen so kräftig und laut wie ich nur kann „Christus ist auferstanden“ zu singen.“.

Andreas Klodt, evang. Dekan in Mainz, zu Religion und Corona

Seelsorge – digital ja, aber lieber persönlich

Die christliche Seelsorge sei in diesen Zeiten in seiner Wahrnehmung sehr intensiviert worden, betont Klodt. Die Pfarrerinnen und Pfarrer würden per Brief, E-Mail oder telefonisch auf die Menschen zugehen. Aber „ganz schwierig ist, dass wir versuchen den direkten Kontakt so gering wie möglich zu halten, und es gibt Menschen, da wäre es deutlich besser, wenn man von Angesicht zu Angesicht sie sprechen und trösten könnte.“

Pessach - Keine elektronischen Geräte erlaubt

Auch die Juden haben mit diesen Problemen zu kämpfen. Da sie am Sabbat wie an hohen Feiertagen keine Arbeit verrichten und keine elektrischen Geräte bedienen dürfen, ist auch der Gebrauch von Computer und Handys nicht erlaubt. Die Synagogen haben deswegen Zeitschaltuhren installiert, um beispielsweise am Sabbat nicht den Lichtschalter bedienen zu müssen. Auch während des Pessach-Festes, das bis zum 15. April gefeiert wird und an den Auszug aus Ägypten erinnert, fallen die gemeinsamen Gottesdienste in den Synagogen aus. Dieser dürfe - anders als bei Christen oder Muslimen - nicht über die Zoomtechnik, also über eine Videokonferenz, übertragen werden, betont Rabbiner Julian-Chaim Soussan aus Frankfurt. Es habe zwar in Israel eine Diskussion gegeben, eine Ausnahme für alleinstehende ältere Menschen zu machen, damit sie ihre Familienangehörigen mit Hilfe von elektronischen Geräten erreichen können, aber die meisten orthodoxen Rabbiner würden das nach wie vor ablehnen.

Julian Chaim Soussan, Rabbiner in Frankfurt, zu Religion und Corona

Islamisches Freitagsgebet - gestreamt

Auch muslimische Gemeinden versuchen Alternativen zum Gottesdienst zu bieten. Dass sämtliche Moscheen geschlossen sind, das hat es in der islamischen Welt bisher noch nie so gegeben. Das Freitagsgebet, das bei den Muslimen so zentral ist wie die christliche Sonntagsmesse und der jüdische Sabbatgottesdienst, wird deswegen live übertragen, also gestreamt. „Besondere Zeiten erfordern besondere Möglichkeiten, und wir machen das über das Internet“, sagt Imamin Rabeya Müller aus Köln. Das Wesentliche am Gebet sei, die spirituellen Erfordernisse der Gemeinden auch tatsächlich zu erfüllen. Zwar gebe es hierbei zahlreiche Vorschriften, unterstreicht sie, allerdings dürfe man „das Gebet nicht dem Formalismus unterordnen“. Es sei ganz wichtig, den spirituellen Gehalt auch über das Internet zu vermitteln.

Rabeya Müller, Imamin in Köln, zu Religion und Corona

Zählt das gestreamte Gebet auch?

Die Haltung der islamischen Gelehrten und des Koordinationsrates der Muslime in Deutschland war bisher eindeutig: Ein Freitagsgebet muss in der Gemeinschaft und nach Möglichkeit mit Sichtkontakt zum Imam abgehalten werden. Da aber Schulter an Schulter auf dem Teppichboden nebeneinander in der Moschee zu knien zurzeit nicht möglich ist, stehen die Muslime vor erheblichen Problemen - zumal am 24. April ihr Fastenmonat Ramadan beginnt. In dieser Zeit besuchen Muslime nämlich besonders oft die Moscheen. Wie sie in Zeiten von Corona mit diesen Vorschriften umgehen sollen, wird von den Gelehrten und in den Verbänden noch diskutiert. Rabeya Müller hofft, dass spätestens am Ende der Fastenzeit, also am Ramadan-Fest alle Menschen wieder zusammentreffen können und dass man „eine richtige Familienfete“ feiern kann.