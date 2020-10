Die Themen: Christliches Großtreffen unter Corona-Bedingungen - Was wird aus dem Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt 2021? / Historischer Rückschritt im Kampf gegen den Hunger - Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt zieht Jahresbilanz / Neues jüdisches Zentrum am Rhein - Neue Synagoge in Koblenz geplant / 5 Jahre "Wir schaffen das!" - Porträt Sarjo NkDarboe - freiwillig zurückgekehrt nach Gambia / 5 Jahre Wir schaffen das! - Porträt des syrischen Flüchtlings Abdulrahman Kaddad / Keine Sorge vor Problemen - Offene Kirche in Guntersblum / Schwierige Aufarbeitung - Viele Missbrauchsopfer in Einrichtungen katholischer Orden / Grab unter Bäumen - Friedwald-Pläne bei Ulm / Rebellen der Karibik, verschwunden in Honduras - Zum Tag der Verschwundenen heute / Schwieriger Prozess - Der synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland vor der nächsten Etappe, Gespräch mit Ulrich Pick, SWR / Straftäter als Aushilfspfarrer - Filmtipp "Corpus Christi" / 5 Jahre Wir schaffen das! Unerwarteter Einsatz - Ehrenamtliche als Helferinnen und Helfer für Flüchtlinge / Standpunkt: Um der Opfer Willen - Kein Wegschauen, kein Vertuschen mehr bei sexuellem Missbrauch / Sommerzeit – Lesetipps: Ulrich Pick stellt John Vermeulens "Der Garten der Lüste" über den Maler Hieronymus Bosch vor / Verschoben aber nicht vergessen - Erstkommunion in Mainz-Bretzenheim Redaktion: Hans Michael Ehl mehr...