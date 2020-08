Am 6. August 1945 wurde über dem japanischen Hiroshima zum ersten Mal eine Atombombe über bewohntem Gebiet eingesetzt. Die Folgen: verheerend. Was ist aus dem Widerstand gegen Atomwaffen geworden?

"Little Boy" - "kleiner Junge" - so hieß die erste Atombombe der Welt, die am Morgen des 6. August 1945 von den amerikanischen Streitkräften über der japanischen Stadt Hiroshima abgeworfen wurde. Über 70.000 Menschen starben sofort, viele verdampften buchstäblich. Am 9. August wurde die Bombe "Fat Man" über Nagasaki abgeworfen. Insgesamt fielen mehr als 200.000 Menschen den Bomben zum Opfer. Viele starben später an den Folgeschäden.

Vor 75 Jahren - Hiroshima in Schutt und Asche dpa Bildfunk Picture Alliance

Der Besitz von Atomwaffen führte zu einem Wettrüsten zwischen den USA und der UdSSR, die 1949 ebenfalls ihre erste Atombombe zündeten. Gleichzeitig begann aber auch der Protest dagegen. Es dauerte allerdings Jahre, bis er sich breit Gehör verschaffen konnte. Einerseits wurden Atomwaffen und ein militärischer Einsatz verurteilt, andererseits eine zivile Nutzung der Atomenergie vielerorts begrüßt.

Von den Ostermärschen zur Friedensbewegung

Zu den bekanntesten Bewegungen gegen Atomwaffen gehören die Ostermärsche. 1958 in Großbritannien als "Campaign for Nuclear Disarmament" gegründet, kamen sie 1960 nach Deutschland und fanden zunächst ziemlichen Zuspruch. Angesichts der Stationierung weiterer Atomwaffen ab Ende der 70er Jahre erlebten nicht nur die Ostermärsche große Unterstützung, sondern auch viele andere Organisationen. In der Friedensbewegung in Deutschland engagierten sich auch in großem Maße die Kirchen.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Franziskus' klare Position

2019 besuchte Papst Franziskus Hiroshima und Nagasaki - und sprach sich klar gegen den Einsatz von Atomwaffen aus: Der "Gebrauch von Atomenergie zu Kriegszwecken" sei "heute mehr denn je ein Verbrechen", sagte er in Nagasaki. Seine Vorgänger behalfen sich hingegen mit dem Konstrukt des "gerechten Krieges", akzeptierten das nukleare Rüsten als Zwischenlösung.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Eine Welt ohne Waffen?

1982 wurde die deutsche Sektion der IPPNW - Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges - Ärzte in sozialer Verantwortung e.V. gegründet. IPPNW steht für die englische Bezeichnung: International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Die internationale Organisation bekam 1984 den UNESCO Friedenspreis und 1985 den Friedensnobelpreis. Außerdem ist sie Mitglied der internationalen Organisation ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons), die 2017 ebenfalls mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.

Vorstandsmitglied Dr. Helmut Lohrer, Arzt in Villingen-Schwenningen, sagt im SWR: "Allein 100 Atomwaffen würden dazu führen, die Temperatur auf der Nordhalbkugel um etwa 2 Grad abzusenken. Das hätte eine Hungerkatastrophe zur Folge". Lohrer kritisiert, dass der bisherige Atomwaffensperrvertrag zu keiner Reduzierung der Atomwaffen geführt habe. Deswegen unterstützt seine Organisation die ICAN-Kampagne zum Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen.

Atomwaffenverbotsvertrag Auch wenn es inzwischen mehrere Abrüstungsabkommen gegeben hat, gibt es weltweit über 13.000 Atomwaffen, die mit einem Schlag die Menschheit vernichten könnten. Das jüngste Abkommen , der Atomwaffenverbotsvertrag, wurde am 7. Juli 2017 von den Vereinten Nationen beschlossen. Das Abkommen verpflichtet teilnehmende Staaten, keine Atomwaffen zu entwickeln, zu erproben, zu erzeugen, herzustellen, zu erwerben, zu besitzen oder zu lagern. 122 Mitglieder der UN haben zugestimmt, Die Atommächte sowie zahlreiche Nato-Staaten - darunter Deutschland - waren nicht dabei.

Der Standpunkt in SWR1 Sonntagmorgen: