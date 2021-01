Einschüchterung, Demütigung, Gewalt. Viele, die als Kinder in Erholungskuren geschickt wurden, berichten von seelischen Verletzungen. Sie fordern die Aufarbeitung der Vorgänge.

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 1980er Jahre hinein wurden Kinder in Deutschland zur Erholungskur an die Nordsee oder in die Berge verschickt. Dafür gab es oft keinerlei medizinische Indikation, viele Kinder waren lediglich blass oder hatten leichtes Untergewicht. Es war an der Tagesordnung, dass Ärztinnen und Ärzte Kinderkuren verschrieben, um Kinder "aufzupäppeln", was die Eltern begrüßten. Die Krankenkassen bezahlten den Aufenthalt. Doch was die Kinder in den Erholungsheimen erlebten, war für viele ein Albtraum. Erst jetzt beginnen immer mehr Betroffene ihre Geschichte aufzuarbeiten. Sie fordern die wissenschaftliche Untersuchung der Kinderkuren und eine Anerkennung ihres Leidens.

Verstörende Erfahrungsberichte

Viele ehemalige Verschickungskinder erzählen von traumatischen Erfahrungen. Statt Erholung gab es Demütigungen, seelische und körperliche Misshandlungen. Wer dem Pflegepersonal nicht gehorchte, musste zum Beispiel die ganze Nacht auf einem Stuhl oder einer Holzbank verbringen. Betroffene berichten auch von Esszwang und Toilettenverbot. Eltern, Ärzte, Kosten- und Heimträger glaubten den Schilderungen der Kinder nicht, ignorierten die Misshandlungen oder schwiegen sie tot, betont die Initiative Verschickungskinder, die in einigen Bundesländern Regionalgruppen gegründet hat, so kürzlich auch in Baden-Württemberg.

Initiative Verschickungskinder

Die bundesweite Initiative besteht seit Ende November 2019. Sie bietet Betroffenen ein Forum sich auszutauschen. Nach eigenen Angaben sind bisher 1000 Erlebnisberichte eingegangen. Als die Betroffenen zwischen 1948 und 1981 in Kinderkuren verschickt wurden, waren sie zwischen zwei und vierzehn Jahre alt. Ihr Kuraufenthalt dauerte in der Regel sechs bis acht Wochen.

Die Initiative fordert die Finanzierung einer selbst verwalteten Anlaufstelle für Betroffene. Sie solle bei Hilfebedarf eine Vernetzung und Orientierung ermöglichen. Sowie die Orts- und Regionalgruppen durch fachliche Begleitung unterstützen.

Hintergrundinformationen - Erholungskuren für Kinder Das ARD - Politmagazin "Report Mainz" (SWR) hat im Dezember 2019 eine empirische Studie über die sogenannten Erholungskuren erstellt. Ausgewertet wurden 1.000 Erfahrungsberichte (von 683 Frauen und 317 Männern). Rund 94 Prozent der ehemaligen Kurkinder bewerten ihr Kurerlebnis danach als negativ. Mehr als 60 Prozent von ihnen schreiben, noch heute unter den Erlebnissen zu leiden. (Angst- und Essstörungen, Panikattacken und Depressionen). Neun von zehn ehemaligen Kurkindern geben an, dass sie die Kur schon als Kind belastet habe. Die Kur sei "Psychoterror" und "Folter" gewesen, "ein Aufenthalt in der Hölle", ein "dunkler Fleck in der Kindheit". Bundesweit gab es in den 1960er Jahren nach Recherchen von "Report Mainz" über 800 Heime für solche Kinderkuren. An diesen Kinderverschickungen seien damals u.a. Jugendämter, Kommunen, Krankenkassen und Wohlfahrtsverbände wie Diakonie und Caritas beteiligt gewesen.

Landesregierung startet Aufarbeitung

Das baden-württembergische Sozialministerium will die Vorgänge in den Kindererholungsheimen von den 1950er Jahren bis in die 1980er wissenschaftlich aufarbeiten lassen. Auch soll geklärt werden, welche Auswirkungen die negativen Erfahrungen auf das spätere Leben der Betroffenen hatten bzw. noch haben. Auch die Träger der Heime wollen das Geschehene aufarbeiten. Das Ministerium organisiert nun Arbeitstreffen von ehemaligen Verschickungskindern und Ärztinnen sowie Vertretern der Krankenkassen, Rentenversicherungsträger und Wohlfahrtsverbände. Sie sollen den Aufarbeitungsprozess gemeinsam planen.