Mit Ostern und Weihnachten wissen die meisten etwas anzufangen. Auch wenn sie selten in die Kirche gehen. Doch die Botschaft, die von Pfingsten ausgeht, ist oft gar nicht mehr bekannt. Gleichzeitig hat Pfingsten für gläubige Christen große Bedeutung und gilt als wichtiges Fest, das wie Weihnachten und Ostern mit zwei gesetzlichen Feiertagen gewürdigt wird.

Was feiern Christen an Pfingsten?

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Aber was heißt das? In der Bibel wird berichtet, wie einst Jerusalem voll war "mit Menschen aus aller Welt". Und als sich nach dem Tod Jesu dessen Anhänger nicht hinauswagten, soll der Heilige Geist erschienen sein. Er soll ihnen "die Kraft und die Sprache" verliehen haben, um in aller Welt die Frohe Botschaft zu verkünden. Sprachbarrieren waren wie weggeblasen.

So schenkt Gott seit Pfingsten seinen Geist nicht mehr einzelnen Auserwählten, sondern allen Christinnen und Christen: „Sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen“, so die Überlieferung. Bei dem Treffen der Jünger Jesu „sah man etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden von ihnen ließ sich eine Flammenzunge nieder“, heißt es im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Pfingsten wird auch als „Geburtstag der Kirche“ verstanden.

Pfingsten als Symbol der Hoffnung für einen Neuanfang in Zeiten der Pandemie

In vielen Gemeinden werden an Pfingsten Gottesdienste unter freiem Himmel gefeiert, in diesem Jahr weiterhin unter den Hygienevorgaben mit Blick auf die Corona-Pandemie. In ihrem gemeinsamen Pfingstwort rufen die Bischöfe der vier großen christlichen Kirchen in Baden-Württemberg zur Solidarität mit denen in unserer Mitte auf, die benachteiligt aus der Corona-Pandemie hervorgehen. „Leid, Trauer und Angst zu verarbeiten und doch Gutes entstehen zu lassen und in ein neues Leben aufzubrechen – vor dieser Herausforderung standen auch die Jüngerinnen und Jünger Jesu. Am ersten Pfingstfest schenkte Gott ihnen die Stärke, die Barrikaden des Leidens, des Todes und der Verschlossenheit zu lösen und den Mut, das Miteinander in Gottes Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit neu zu gestalten. Dieses Pfingstereignis kann uns auch heute als Anlass und Beispiel dienen. Pfingsten gibt Grund zur Hoffnung, dass Gott auch uns einen neuen Aufbruch schenkt.“

Pfingstgemeinden sind Freikirchen, für die das Pfingstereignis im absoluten Zentrum steht.

Der Name Pfingsten geht auf das griechische Wort „pentekoste“ (der Fünfzigste) zurück, weil das Pfingstfest seit etwa Ende des vierten Jahrhunderts 50 Tage nach Ostern gefeiert wird. Im christlichen Kirchenkalender endet mit Pfingsten die österliche Festzeit. In Deutschland und zahlreichen anderen Ländern ist auch der Pfingstmontag arbeits- und schulfrei.

