Die gegebene Antwort ist

Antwort C: Heather Ledger erhielt 2008 für seine Verkörperung des Jokers in The Dark Knight den Oscar als bester Nebendarsteller. Jared Leto spielte den Joker 2016 im Film The Suicide Squad. Joaquin Phoenix spielte den Joker in dem gleichnamigen Film von 2019 und erhielt einen Oscar für die beste Hauptrolle.