In Deutschland bedankt man sich mit unterschiedlichen Worten: Danke, Dankeschön, vielen Dank. Aber auch: "Dankschee" in Schwaben oder "Mässeh" in der Pfalz.

Wie bedanken sich eigentlich andere Kulturen? Wir haben mal nachgefragt und bitten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitzuraten.