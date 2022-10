Die Themen: Soziale Einrichtungen und die Gaspreisbremse, Gespräch mit Annette Noller, Diakonie Württemberg / Standpunkt: AKW dann doch länger? / 75 Jahre Institut für Kirchenmusik in Mainz – Orgelausbildung / Fazit zur Deutschen Bischofskonferenz - Gespräch mit Ulrich Pick / Pilgern in Rheinhessen - Unterwegs mit sich selbst / Vor der Wahl in Brasilien: Polit. Exorzismus - Bolsonaros evangelikaler Beistand / Gewaltfreie Kommunikation: Gespräch zum Tag der Gewaltlosigkeit mit Katharina Mohs, Mediatorin aus Bad Kreuznach / Glückwunsch zum 60. - Betrachtungen zu James Bond / Die Situation in den Flüchtlingsunterkünften der AWO in Stuttgart / Beschäftigungspilotinnen für Ukrainische Geflüchtete / Löwen retten Leben - Erste Hilfekurse für Lehrerinnen und Lehrer

