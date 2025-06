Duran Duran-Bassist John Taylor wird 65 Jahre alt und feiert diesen besonderen Tag auf ganz eigene Weise: auf der Bühne.

Denn wirklich Zeit, um privat ausgelassen und ausschweifend zu feiern, hat er gerade nicht. Duran Duran sind derzeit auf großer Live-Tour quer durch Europa. Am 20. Juni, Taylors 65. Geburtstag, stehen sie in Mailand auf der Bühne.

Duran Duran live in Deutschland

Und danach geht's direkt weiter. Duran Duran kommen nach 13 Jahren Pause endlich wieder nach Deutschland – am 24. Juni spielen sie in Düsseldorf und am 27. Juni in Berlin.

Duran Duran live auf Europa-Tour! Roger Taylor, John Taylor, Nick Rhodes und Simon Le Bon (v.l.n.r.) während ihres Konzertes im Circus Maximus am 16. Juni. picture-alliance / Reportdienste Sipa USA | LiveMedia

Für viele Fans ist das die erste Gelegenheit, auch neuere Songs live zu erleben. Duran Duran haben in den letzten Jahren regelmäßig erfolgreiche Platten veröffentlicht und sich keineswegs nur auf ihren alten Songs ausgeruht. Besonders das 2021 erschienene Album "Future Past" kam gut an und brachte einige starke Hits hervor, darunter auch "Tonight United". Die Pop-Hymne ist wie geschaffen für große Arenen.

TONIGHT UNITED from "A Hollywood High, Duran Duran Live"

Mit Duran Duran zurück in die 80er

So ein Konzert von Duran Duran ist auch immer eine Reise zurück in die 80er. Damals standen sie auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs. Im Pop-Olymp haben Duran Duran mit Hits wie "The Wild Boys", "Save A Prayer" oder "Hungry Like The Wolf" alles erreicht.

Das waren unfassbare Zeiten. Schlagzeuger Roger Andrew Taylor erzählte im Interview, wie sie jahrelang von weiblichen Fans regelrecht belagert wurden. Eine, wie er selbst sagt, "sehr intensive Zeit", von der die Band aber wusste, dass sie sich irgendwann auch wieder beruhigen würde.

Heute ist das Publikum von Duran Duran reifer geworden, feiert die alten Hits aber nach wie vor. Das schließt natürlich auch ihren James-Bond-Titel "A View To A Kill" aus "Im Angesicht des Todes" von 1985 mit ein.

Duran Duran: 40 Jahre "A View To A Kill"

Duran Duran - A View To A Kill

Bis heute sei die Band stolz auf diesen Moment ist, als die Produzenten von James Bond bei ihnen anfragten, ob sie einen Song für den Film beisteuern würden, sagt Roger Andrew Taylor. Für Duran Duran sei das ein echtes Highlight in ihrer Karriere gewesen, da sie selbst große Bond-Fans waren und nur wenige Jahre zuvor noch als kleine Band aus Birmingham auf den Bühnen lokaler Clubs standen.

Der Song "A View To A Kill" ist bis heute einer der besten und erfolgreichsten Bond-Songs überhaupt und feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum!