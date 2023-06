per Mail teilen

Mit dem Gesetz soll es für qualifizierte Arbeitskräfte aus Ländern außerhalb der EU einfacher und attraktiver werden, eine Stelle in Deutschland anzunehmen. Vorgesehen ist unter anderem ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild und die erleichterte Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Wer ausreichend geeignete Bewerber finden will, muss vom hohen Ross herunterkommen und Kriterien vorgeben, die erfüllt werden können, meint ARD-Hauptstadtkorrespondent Michael Weidemann in seinem Kommentar.