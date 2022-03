„Pfälzische Druckerei leidet unter Hackerangriff“

Unter Druck - eine Druckerei aus Grünstadt leidet unter Hackerangriff ++ Verzweifelter Gastwirt - Servicekräfte händeringend gesucht ++ Brief der Woche an CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ++ Lagerlogistiker Jannek - "Stapler fahren macht wahnsinnig Spaß"

Der groß angelegte Hackerangriff auf einen IT-Dienstleister in den USA vergangene Woche mutet an wie moderne Piraterie. Inklusive Lösegeldforderung: Ihr gebt uns 70 Millionen Dollar, dann geben wir eure Software wieder frei. Von den mehr als tausend betroffenen Unternehmen sitzen auch einige in Deutschland. Zum Beispiel eine kleine Druckerei aus Grünstadt in der Pfalz, die ihre digitale Datenbank auf den Servern des amerikanischen IT-Dienstleisters liegen hat.

Weitere Themen der Sendung:

Unter Druck - wie ein Hackerangriff eine Druckerei lahmgelegt hat. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Unsere Mitarbeiter müssen das Doppelte leisten" Interview mit Gastronom Peter Goedert.

Lagerlogistiker Jannek Junker - "Stapler fahren macht wahnsinnig Laune" Reportage von Lena Stadler.

Hör-Tipp: „Zeig mir Deinen Job – Der Berufe-Podcast“

Jannek Junkers Job ist ein bisschen wie Tetris für Große: Mit seinem Gabelstapler flitzt er durch die Lagerhallen, um große Lkw mit möglichst vielen Paketen zu beladen. Jannek ist Lagerlogistiker bei einem mittelständischen Industrieunternehmen im Schwarzwald. In unserer aktuellen Folge unseres Berufe-Podcasts „Zeig mir deinen Job“ stellen wir vor, was ein Lagerlogistiker alles macht.

Zeig mir Deinen Job! – Der Berufe-Podcast

SWR1 Höreraktion: Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser

Maximale Arbeitszeit

SWR1 Brief der Woche an CDU-General-Sekretär Paul Ziemiak

Glosse von Jan Seidel.