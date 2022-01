Omikron und die Arbeitswelt: Drohen leere Supermarktregale?

Welche Folgen hat die jüngste Coronawelle für die Lebensmittelversorgung+++Recht auf Reparatur: Vorfreude in der Smartphonewerkstatt+++Brief der Woche an den britischen Energieversorger "Ovo Energy"+++Zeig mir deinen Job: auf Tour mit LKW-Fahrer Eric

Omikron und die kritische Infrastruktur: Drohen leere Supermarktregale?

In den USA bleiben aktuell in vielen Supermärkten Regale leer. Die Ausbreitung der Omikron-Variante hat in vielen Betrieben für Personalausfälle gesorgt - von den Lebensmittelproduzenten über die Lieferanten bis an die Kasse der Supermärkte. Könnte das auch bei uns passieren? Welche Betriebe sind besonders verletzlich? Und wird die Quarantäneverkürzung Druck aus dem Kessel nehmen? Interview mit Andreas Kling, Hochschullehrer und Berater für Bevölkerungsschutz

Weitere Themen der Sendung:

Geplantes Recht auf Handyreparatur: Auftrieb für die Techniktüftler?Reportage von Wolfgang Brauer

Offen ansprechen oder beschönigen - wie geht man im Bewerbungsgespräch mit den eigenen Schwächen um? Bewerbung um eine Führungsposition: Kann man im Vorstellungsgespräch nach der Arbeitsbelastung fragen? Frag den Karriere-Coach Martin Wehrle

Zeig mir deinen Job" auf Tour mit LKW-Fahrer Eric aus Karlsruhe

SWR1 Brief der Woche an den britischen Energieversorger "Ovo Energy"

Hampelmänner machen und kuscheln mit dem Haustier. Mit solchen Vorschlägen zum Umgang mit der Heizkostenexplosion hat ein britischer Energieversorger seine Kundinnen und Kunden in Wallung gebracht. Eine überhitze Debatte. Glosse von Sabine Geipel