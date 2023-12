Ohne Druck in die Weihnachtszeit: Wie wir die Arbeit hinter uns lassen können

Viele Beschäftigte befürchten Arbeitsanruf während der Weihnachtszeit ++ Bereitschaftspraxis in Ingelheim soll schließen ++ Start-Up aus Karlsruhe entwickelt App für emotionales Vermächtnis

Gefühlter Arbeitsstress während der Weihnachtszeit: Wie kann man das verhindern? Die Weihnachtstage sollen besinnlich sein; selten sind sie es tatsächlich. Dazu trägt bei vielen anscheinend auch die Angst vor einem Anruf aus der Arbeit bei. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter Büromitarbeitern geht ein Drittel davon schon gestresst in die Weihnachtszeit, weil sie sich unter Druck fühlen, für die Arbeit erreichbar sein zu müssen - auch an Weihnachten. Wir sprechen mit einem Arbeitspsychologen, wie sich dieses Gefühl vermeiden lässt und wie man richtig abschalten kann von der Arbeit an den Feiertagen. Interview mit dem Arbeitspsychologen Hannes Zacher, Professor an der Uni Leipzig

Weitere Themen der Sendung:

Zum 1. Januar gehen die Lichter aus: die ärztliche Bereitschaftspraxis in Ingelheim soll geschlossen werden. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Wie sensibel Kritik äußern im Praktikum" und "Was tun, wenn man beim Sie bleiben will?" Antworten von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann.

Mit der App Forevermind das emotionale Vermächtnis regeln. Beitrag von Lena Stadler, gesprochen von Jutta Kaiser.

SWR1 Brief der Woche an alle Einzelkinder, die an Weihnachten den Job des Feel-Good-Managers übernehmen

Die Hälfte aller deutschen Familien bestehen aus den Eltern und genau einem Kind. Das Einzelkind kann sich an Weihnachten der vollen Aufmerksamkeit in Form von Geschenken sicher sein. Muss aber dann auch die Stimmungsfahne hochhalten. Nicht immer ein einfacher Job. Glosse von Katharina Krüger.