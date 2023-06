Nur wenige schaffen es: Mit Long-Covid zurück in den Job

Miriam hat drei erfolglose Wiedereinstiege hinter sich ++ Interview: Neue und modernisierte Ausbildungsberufe: Was gibt' s Spannendes in 2023? ++ Wasserwerke kämpfen mit der Dürre: So verändert der Klimawandel den Job

Drei Mal hat die 32-jährige Miriam den Wiedereinstieg in den Job versucht. Sie will, ihr Arbeitgeber will, aber ihre Long-Covid-Erkrankung beeinträchtigt sie immer noch so stark, dass bislang jeder Versuch erfolglos war. Kein seltenes Bild für Eva Rauscher, Neurologin im Reha-Zentrum Hess in Bietigheim-Bissingen. Nicht mal 10 Prozent ihrer PatientInnen schaffen es mit Long-Covid zurück in den Beruf. Wolfgang Brauer hat mit beiden über die schwierige Situation gesprochen. Weitere Themen der Sendung: Neue und modernisierte Ausbildungsberufe: Was gibt' s neues 2023? Interview mit Dr. Monika Hackel, Leiterin der Abteilung "Struktur und Ordnung der Berufsbildung" beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).

Wasserwerke kämpfen mit der Dürre: So verändert der Klimawandel den Job. Reportage von Andrea Kaltheier.

"Geringeres Gehalt Karriererückschlag?" und "Alter Chef macht Probleme" Antworten vom Karriere-Coach Martin Wehrle. SWR1 Brief der Woche an Margrethe von Dänemark: Die "Aschenbecher-Königin" Die nach 66 Jahren das Rauchen und damit ihr Markenzeichen aufgibt. Glosse von Christoph Azone.