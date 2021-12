per Mail teilen

Es war ein sehr langes Verfahren: 2013 hatte das Oberlandesgericht München, damit begonnen, die 10 Morde des so genannten Nationalsozialistischen Untergrunds aufzuarbeiten. Jetzt hat der Bundesgerichtshof das Verfahren gegen den letzten Angeklagten, André Eminger, abgeschlossen. Es bleibt bei der niedrigen Strafe von zweieinhalb Jahren. Hätte das auch anders ausgehen können? Ist die Kritik am milden Strafmaß und am Vorgehen des BGH berechtigt?

Zum Nachlesen