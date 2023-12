Niveau niedrig, Anforderungen hoch - gravierende Pisa-Folgen für den Arbeitsmarkt

per Mail teilen

Sind Schulversager automatisch Ausbildungsversager? ++ Bundeswehr als Fachkräfte-Pool ++ Göppinger Gärtnerei traut sich ins Klimabündnis Baden-Württemberg ++ Brief der Woche an die deutschen Schüler

"Sinkendes Niveau bei gleichzeitig steigenden Anforderungen" - gravierende Pisa-Folgen für den Ausbildungsmarkt: Viele Schülerinnen und Schüler treffen mit großen Wissenslücken auf den Arbeitsmarkt - die neue Pisa-Studie hat es deutlich gezeigt. Dort, in den Unternehmen, ist das Problem teils mangelnder Ausbildungsreife bekannt, "überrascht war hier niemand": Interview mit Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Trier.

Weitere Themen der Sendung:

Die Bundeswehr als Fachkräfte-Pool: Ehemalige Zeitsoldaten sind bei Firmen begehrt: Reportage vom rheinland-pfälzischen Bundeswehr-Standort Daun von Wolfgang Brauer (gesprochen von Stephanie Geißler).

Urlaubsanspruch bei Minijob und Altersteilzeit: Antworten von Arbeitsrechtler Michael Felser.

Göpppinger Gärtnerei macht mit beim Klimabündnis - auch kleine Betriebe können viel bewegen: Reportage von Wolfgang Brauer.

SWR1 Brief der Woche an die Schülerinnen und Schüler

Wie oben erwähnt - unerwartet kamen die Pisa-Ergebnisse nicht. In dieser Deutlichkeit waren sie aber doch ein Schock: So schlecht wie nie haben die Schüler und Schülerinnen an deutschen Schulen abgeschnitten. Glosse von Sabine Geipel.