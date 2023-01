Neujahrsvorsätze im Job - Wie kann ich meine Ziele umsetzen?

per Mail teilen

Außerdem: Mehr Mehrweg - Gastronomie muss To-Go-Essen mit Pfandgeschirr anbieten ++ Mehr Durchblick im Zulieferer-Dschungel - Software aus Mannheim hilft beim Lieferkettenmanagement++ Brief der Woche an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht

Mehr Sport treiben, weniger Alkohol, gesünder leben: Viele Menschen gehen mit guten Vorsätzen ins Neue Jahr, nicht nur privat, sondern auch beruflich. Doch egal ob mehr Verantwortung oder weniger Stress im Job angepeilt wird, viele Vorsätze scheitern schon in den ersten Wochen. Lohnt es sich also gar nicht erst, mit Zielen ins neue Berufsjahr zu starten, weil eh wieder nichts daraus wird? Oder gibt es Tricks, wie gute Vorsätze auch wirklich umgesetzt werden können? Fragen an die Achtsamkeitstrainerin Kathrin Schwanz

Weitere Themen der Sendung:



Mehr Mehrweg - Gastronomie muss To-Go-Essen mit Pfandgeschirr anbieten - Der Kühlschrank ist leer, keine Lust zum Kochen, also schnell was zum Essen bestellen oder abholen. Einfach und bequem, wären da nicht die gigantischen Abfallberge aus Styroporschalen, Alufolien und Papiertüten. Eine Reportage von Wolfgang Brauer

Mehr Durchblick im Zulieferer-Dschungel - Software aus Mannheim hilft beim Lieferkettenmanagement Ein Beitrag von Wolfgang Brauer und Michael Wegmer

"Auf die Stelle bewerben ohne die erforderlichen Voraussetzungen?", "Wie kriege ich den Posten meines Chefs, der das Unternehmen verlässt?" Antworten von Martin Wehrle, Deutschlands bekanntestem Karriere-Coach



SWR1 Brief der Woche an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht



Die SPD-Politikerin hat für ihr dilettantisches Silvester-Video viel Hohn und Spott geerntet und sieht sich mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Glosse von Christoph Azone