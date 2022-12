Neue Köpfe für den Führerstand: Bahn bildet Geflüchtete zu Lokführern aus

per Mail teilen

Bahn bildet Geflüchtete zu Lokführern aus ++ Arbeitskräfte sollen leichter nach Deutschland kommen können ++ New York sucht einen "Rattenzar" ++ Kulturzentren kämpfen gegen Besuchermangel

"Gestern auf der Flucht, heute auf dem Führerstand - Pilotprojekt in Stuttgart bildet Geflüchtete zu Lokführern aus".

Geflüchtete brauchen Arbeit, die Deutsche Bahn sucht Lokführer: Warum nicht beide Seiten zusammenbringen, hat sich Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann gefragt und vor knapp zwei Jahren ein Pilotprojekt gestartet. Seitdem werden Geflüchtete für den Einsatz bei der S-Bahn in Stuttgart ausgebildet. Mit Erfolg, wie SWR-Reporter Knut Bauer berichtet.

Weitere Themen der Sendung:

"Helfende Hände und kluge Köpfe für Deutschland - Was bringt das neue Einwanderungsgesetz der Bundesregierung?" Interview mit Sarah Pierenkemper vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung beim IW Köln

"Kleinkunst in der Krise - Das Kulturzentrum Gleis 4 in Frankenthal kämpft gegen den Abwärtstrend". Reportage von Wolfgang Brauer

"Kollege macht offenbar Quiet Quitting" und "Angst vor Infektion am Arbeitsplatz". Antworten vom Karriere-Coach Martin Wehrle.

SWR1 Brief der Woche an Eric Adams, Bürgermeister von New York

Die Stadt New York hat ein Rattenproblem. Das soll jetzt ein "Direktor für Nagetier-Entschärfung" in den Griff bekommen. Den neuen "Rattenzar" sucht die Stadt gerade per Stellenausschreibung und bietet dafür ein Jahresgehalt von bis zu 170.000 Dollar.Glosse von Anno Wilhelm