Neue Knausrigkeit? Trinkgeld in der Krise

Bedingungen berichten, dass Gäste aktuell weniger Trinkgeld geben ++ Ein Bäcker fürchtet die Gasumlage ++ Mehr Unterstützung für leidende Betriebe oder Steuererhöhungen für Krisengewinnler: Was der Staat jetzt tun sollte. Interview mit Dr. Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer Deutscher Industrie und Handelskammertag

Gasintensive Betriebe gibt es nicht nur in der Industrie, sondern auch im Handwerk: Bäcker zum Beispiel brauchen für ihre Öfen zwangsläufig viel Gas. Die hohen Preisaufschläge für die Energie kommen in vollem Umfang bei ihnen an, die Weitergabe der Mehrkosten an die Kundinnen und Kunden gelingt nur zum Teil. Doch anders als für Bereiche der Industrie sind staatliche Hilfen fürs Handwerk bislang nicht vorgesehen. Und jetzt kommt auch noch die Gasumlage. Besuch bei einem Bäcker aus Herrenberg, der schon jede Menge Energie gespart hat, und dennoch sorgenvoll in die nahe Zukunft schaut. Reportage von Wolfgang Brauer.

Weitere Themen der Sendung:

Mineralölkonzerne fahren satte Gewinne ein, Glasproduzenten fürchten einen Gaslieferstopp, der ihre Produktionsanlagen zerstören könnte. Interview mit Dr. Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer Deutscher Industrie und Handelskammertag.

„Unwohl im Großraumbüro: Chef nach Alternative fragen?“, „Keine Lust auf Chats mit Kollegen nach Feierabend“. Antworten von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann.

Neue Knausrigkeit? Die Krise und das Trinkgeld. Reportage von Christoph Mautes.

SWR1 Brief der Woche an Vater Rhein

Europas großer Strom ist an vielen Orten zum Rinnsal geschrumpft. Macht sich da jemand vielleicht mit Absicht klein? Glosse von Christoph Azone.