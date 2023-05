Kenia ist eines von nur vier Länder auf der Welt, in dem in großem

Stil Blumen für den Export angebaut werden. Vor allem Rosen kommen aus den zahllosen Gewächshäusern hier. Als Arbeitgeber und als Umweltsünder hatten die Blumenzüchter lange einen miesen Ruf. Inzwischen hat sich die Lage für die Arbeiter selbst in

konventionellen Farmen verbessert. Noch besser sind die Bedingungen in Fair-Trade-Unternehmen wie Pentaflowers etwas außerhalb der Hauptstadt Nairobi.