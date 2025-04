per Mail teilen

Es muss laut sein....dann klingt es besser, sagen Wissenschaftler und genau so arbeiten auch viele Musikproduzenten. Es geht um die großen und kleinen Tricks im Studio. Außerdem müssen wir uns leider von Roy Thomas Baker verabschieden, der Produzent von Bohemian Rhapsody und dem Mann, der Metallicas Plattenvertrag unterzeichnete. Robert Smith von The Cure gesteht was er sich zum 66. Geburtstag geschenkt hat und neues von James Bay, Halestorm und Bush.