Wie Corona die Arbeit in der Notaufnahme beeinflusst +++ "KiTas trotz Lockdown im Regelbetrieb, das ist unhaltbar!" +++"Digitale Weinprobe mit Vinogether: gegründet in der Krise

Viele Intensivstationen in Deutschland sind pandemiebedingt am Limit. Immer wieder berichten Medien in diesen Tagen über schwindende Kapazitäten und die Angst vor der Triage. Über die Notaufnahmen wird in diesem Zuge kaum gesprochen. Dabei sind sie erste Anlauf- und Kontaktstelle und immer mehr Patienten in den Notaufnahmen sind Covid-19-positiv. Das stellt Ärzte und Pfleger vor völlig neue Herausforderung in einem Job, in dem oft Sekunden zählen.

Weitere Themen der Sendung:

Notaufnahme Mannheim: Mulmiges Gefühl vor den Feiertagen. Eine Reportage von Wolfgang Brauer.

„KiTas trotz Lockdown im Regelbetrieb, das ist unhaltbar!“ Interview mit der Vorsitzenden des KiTa-Fachkräfteverbands Rheinland-Pfalz, Claudia Theobald.

Start-up Vinogether: virtuelle Weinprobe während der Pandemie. Eine Reportage von Lena Stadler.

SWR1 Höreraktion: Frag den Knigge-Expertin Carolin Lüdemann

Eva aus Pirmasens:

„Wie spricht man jemanden in einer Mail an, bei dem man nicht so genau weiß, ob man per du ist oder nicht? Ich schreibe dann aus Verlegenheit immer Vor- und Nachname, also: „Hallo Carolin Lüdemann!“ Ist das eine gute Lösung?“

SWR1 Brief der Woche an Douglas CEO Tina Müller

Tina Müller hat diese Woche aus ihrer Parfümeriekette kurzerhand eine Drogerie gemacht, um den Lockdown zu umgehen. Glosse von Anno Wilhelm.