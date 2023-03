Müssen wir das Elterngeld reformieren?

Gender Pay Gap: DIW-Expertin schlägt mehr Anreize zu längeren Elternzeiten von Vätern vor ++ Branche im Umbruch: Westerwald bangt um Keramik-Industrie ++ In der Krise übernommen? Fahrradläden kämpfen mit der Ruhe nach dem Sturm ++ Brief der Woche an Papst Franziskus

Audio herunterladen (14,6 MB | MP3) Frauen bekommen durchschnittlich 18 Prozent weniger Geld für eine Stunde Arbeit als Männer. Besonders in der Familiengründungsphase zwischen 30 und 40 Jahren wächst die Lohnlücke eklatant. Für mehr Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern müsste die Politik an genau an diesem Wendepunkt ansetzen, zu diesem Schluss kommen DIW-Forscherinnen. Eine Möglichkeit: Mehr Anreize für längere Elternzeiten von Vätern setzen. Interview mit Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Weitere Themen der Sendung: Branche im Umbruch: Westerwald bangt um Keramik-Industrie. Reportage von Christoph Mautes.

In der Krise übernommen? Fahrradläden kämpfen mit der Ruhe nach dem Sturm. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Wie steigere ich meine Chancen auf Weiterbeschäftigung nach dem Praktikum?" Tipps von Karriere-Coach Martin Wehrle. SWR1 Brief der Woche an Papst Franziskus Das Oberhaupt der katholischen Kirche fordert gleichen Lohn für Frauen. Glosse von Anno Wilhelm. Audio herunterladen (1,8 MB | MP3)