Montags Ruhetag - Modell für den Einzelhandel?

Energie zu teuer: Möbelhändler reduziert Öffnungszeiten ++ Ausbildungsmarkt: Mehr Abiturienten, weniger Hauptschüler ++ Hebammenwesen: Run auf neues Geburtshaus

Tausende Lampen, riesige Räume, lange Rolltreppen: Möbelhäuser zu betreiben und zu beheizen, braucht enorme Mengen an Energie. Weil die gerade teuer ist, hat ein Betreiber von Einrichtungshäusern aus der Pfalz die Reißleine gezogen. Die Läden bleiben fürs erste montags geschlossen. Zehn Prozent Heiz- und Stromkosten will das Unternehmen so einsparen. Viele Verkäuferinnen und Verkäufer freuen sich über den freien Tag, und auch die Kunden zeigen Verständnis. Ein Modell für den gesamten Einzelhandel in der Energiekrise? Bericht von Lena Stadler.

Weitere Themen der Sendung:

Mit Abitur zur Berufsausbildung, mit Hauptschulreife vor dem Nichts? Interview mit Clemens Wieland, Volkswirt und Bildungsexperte der Bertelsmann-Stiftung.

Vor Eröffnung ausgebucht: Neues Geburtshaus in Esslingen. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Wie im Praktikum anspruchsvollere Aufgaben einfordern?" und "Lange Ausfallzeiten wegen Krippeneingewöhnung - wie die Unterstützung des Chefs behalten?". Antworten vom Karriere-Coach Martin Wehrle.

SWR1 Brief der Woche an Serge Gnabry

Der Bayernspieler hat seinen freien Tag für einen Ausflug zur Pariser Fashion-Week genutzt - und dafür einen scharfen Rüffel von seinem Arbeitgeber kassiert. Was dürfen Chefs ihren Beschäftigten in ihrer Freizeit sonst noch verbieten? Glosse von Sabine Geipel.