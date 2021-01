per Mail teilen

97 Prozent aller Jura Studierenden haben psychische Probleme mit dem Studium. Das hat eine Untersuchung an der Uni Leipzig ergeben. Die Gründe: Eine grenzenlose Stofffülle, Leistungsdruck, Zeitdruck, jeder Dritte fällt durch; wer zweimal durchfällt, hat nichts in der Hand, ist „Abiturient*in mit Führerschein“, und das mit knapp 30, nach sechs oder acht Jahren Studium. Elisa Hoven, Juraprofessorin in Leipzig, schlägt dringend eine Reform des Studienganges vor: Weniger Prüfungsstoff, zeitgerechte Lern- und Prüfungsbedingungen und die Einführung von Bachelor und Master für Jurist*innen, die das Erste Staatsexamen nicht schaffen.

