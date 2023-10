Take That freuen sich über treue Fans und neue Musik

Die erfolgreichste britische Boyband ist zurück! Take That geht wieder auf Tour und bringt im November das neue Album "This Life" heraus.

Vorab waren die Sänger Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen mal kurz in Deutschland, um Interviews zum neuen Album zu geben. Wie die drei sich dabei fühlen, und ob die Dynamik passt, erzählt Dave Jörg aus der SWR1 Musikredaktion. Er durfte Take That persönlich treffen.

SWR1: Wie waren die drei denn drauf?

Dave Jörg: Sie waren sehr britisch, höflich, sehr nett, aber auch sehr offenherzig – ich habe gedacht, sie würden sich vielleicht ein bisschen bedeckter halten. Aber sie hatten null Allüren oder irgendetwas in diese Richtung. Drei wirklich entspannte, mittlerweile ein wenig ältere Herren, die den Eindruck machen, dass sie Bock darauf haben, wieder rauszugehen. Ich habe beobachtet, dass die Rollen klar verteilt sind. Mark ist eher der schüchterne, Howard so ein bisschen der Clown und Gary Barlow ist der Mastermind – der Außenminister und kreative Kopf. Und er hat mir gleich erzählt wie happy er ist, dass es jetzt wieder losgeht. Die Fans hätten sehr toll auf die neue Single "Windows" reagiert. Da ist er aufgeregt, nach fünf Jahren wieder neue Musik zu machen.

Ja, sehr aufgeregt! Es ist etwa fünf Jahre her, dass wir neue Musik gemacht haben, und es war wirklich schön. Die Fans haben sehr, sehr gut darauf reagiert.

SWR1: Und wie verstehen die Männer sich so untereinander?

Jörg: Da hab ich ehrlich gesagt genau drauf geachtet – wie gehen sie miteinander um? Sind die Reaktionen echt oder spielen die mir irgendetwas fürs Radio vor? Howard Donald hat mir gesagt: Das Publikum würde schon sehen, dass die drei sich echt lieben.

Wir lieben unseren Job (...) und wir lieben es, Musik zu machen. Und wir sind tolle Freunde!

Sie sind gute Freunde und sie lieben das Musikmachen. Ich habe sehr genau hingeschaut, wie die anderen darauf reagieren und sie haben gelächelt. Das kaufe ich Take That ab – die machen das mit Unterbrechungen seit 32 Jahren, und das macht man nicht so lange, wenn man sich nicht wirklich mag. Sie haben natürlich alle noch ihre Familien und sehen sich nicht jeden Tag, aber sie haben sich lieb – und das sagen sie auch, was ich schön finde.

Wenn sie auftreten, gibt es seit den 90ern Gekreische: Howard Donald, Gary Barlow und Mark Owen von Take That. dpa Bildfunk Picture Alliance

SWR1: Du hast gesagt, Mark Owen kommt ein bisschen schüchtern rüber?

Jörg: Ja, das war schon mein Eindruck – er ist nicht derjenige bei Take That, der immer als Erstes etwas sagen will. Aber er hat meine Fragen immer aus dem Herzen heraus beantwortet. Zum Beispiel wie das für ihn ist, dass sie jetzt wieder so viel Zustimmung von den Fans kriegen, wo sie nach fünf Jahren wieder mit neuer Musik kommen. Mark sagt, dass er ein Teil dieser Gemeinschaft der Take-That-Fans ist – das ist einfach unfassbar groß für ihn.

Es gibt eine riesige Community rund um Take That, was ich vergöttere. Und ich liebe es, ein Teil davon zu sein.

Er sieht sich selbst als Teil dieser Community von Take That und dass er selbst dazu gehören darf, das vergöttert er – I adore it! Also Take That waren im Interview mit mir absolute Gentlemen. Ich kann überhaupt nichts Negatives sagen und wir werden noch viel mehr aus dem Interview hören, wenn Ende November die neue Platte herauskommt.

Das neue Album von Take That