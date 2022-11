Kraftorte der SWR1 Hörer:innen

per Mail teilen

In SWR1 Sonntagmorgen haben wir gefragt: Was sind Eure Kraftorte? Hier sind einige Beispiele dafür, wo die SWR1 Hörer:innen Energie tanken.

Vielen Dank an alle, die geschrieben haben! Wir freuen uns auf weitere Kraftorte, die wir dann hier vorstellen. Einfach per Mail an meinkraftort@swr1.de

SWR1 Hörerin Gabi aus Bad Rappenau:

"Mein Kraftort sind die Radrennen der Special Olympics. Das sind unter anderem die Radsporttage und die Olympische Spiele für Sportler mit geistiger Behinderung. Es ist zwar an diesen Tagen sehr stressig, aber man fühlt sich danach sehr ausgeglichen und ruhig, da wir von den Sportlern sehr viel lernen können."

Privat / Gabi aus Bad Rappenau

Ich tanke Energie, wenn ich ein Fotoalbum aus dem Regal nehme und die schöne Zeit Revue passieren lasse. Da kommt dann Stimmung auf und manchmal fließt auch ein Tränchen. Also mein Kraftort ist daheim.

SWR1 Hörerin Sabine:

"Mein Kraftort ist die Insel Norderney. Da tanke ich auf, meine Seele tanzt bei den endlosen Strandspaziergängen und dem Blick in die Ferne."





Privat

SWR1 Hörerin Barbara:

"Mein Kraftort sind meine vier Pferde. Wenn ich bei Ihnen bin und werde von Räuber, Frekja, Hamingja und Galdur mit einem leisen Wiehern begrüßt werde, dann werde ich innerlich ruhig. Wenn ich mit meinen zwei Hunden Toto und Lotte laufe, wie schön! Wenn morgens fünf schnurrende Katzen kommen…..welch eine Ruhe! Und wenn meine Freundin mich einfach in den Arm nimmt und sagt ‚Ich liebe dich‘, dann nehme ich Kraft auf."