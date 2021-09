per Mail teilen

In den nächsten 40 Jahren wird sich die Zahl der Kirchenmitglieder halbieren - so die letzte große Studie. Vor allem junge Erwachsene im Alter von 20 bis 24 Jahren treten aus der Kirche aus - häufig, wenn der erste Kirchensteuerbescheid ins Haus flattert. Die Evangelische Kirche will diesen Mitgliederschwund verhindern, aber wie?