Marihuana-Legalisierung – eine Chance für badische Hanf-Produzenten?

Menschen mit Behinderung stärker von Corona betroffen++ Brief der Woche an die Lego-Diebe++ Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser: Zwang zur Arbeit am Samstag? Aus der Kurzarbeit gekündigt: Wer zahlt den Lohn? ++ Afrika-Reisebeschränkungen: Entsetzen unter Reiseveranstaltern

Cannabis oder Hanf ist eine uralte Kulturpflanze, die viel mehr kann als nur einen Rausch auslösen. In Mittelbaden hat ihr Anbau eine lange Tradition. An diese knüpft das junge Startup "Hämp" an, das seit diesem Sommer rund um Bühl Hanf anbauen lässt - in Bio-Qualität. Bislang werden daraus vor allem Öle gepresst. Jetzt plant die neue Bundesregierung, Marihuana zu legalisieren. Für die Gründer von "Hämp" ergeben sich daraus ganz neue Geschäftsperspektiven.Reportage von einem badischen Hanffeld von Lena Stadler Weitere Themen der Sendung: Arbeitsmarkt: Menschen mit Behinderung stärker von Corona-Pandemie betroffen. Interview mit Christina Marx von "Aktion Mensch.

Kann man von seinem Arbeitgeber gezwungen werden, samstags zu arbeiten? Aus der Kurzarbeit heraus gekündigt - wer zahlt für die Zeit der Kündigungsfrist den Lohn? Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser.

Einreisebeschränkungen ins südliche Afrika - Entsetzen unter Reiseveranstaltern.Reportage von Wolfgang Brauer SWR1 Brief der Woche an die Lego-Diebe. Ist das die Lösung für die Lieferengpässe der Spielwarenbranche? "Lego-Diebe", die am Wochenende ein Loch in die Wand eines Lippstädter Spielzeugladens gebrochen haben - und massenhaft Bausteine gestohlen haben. Glosse von Katharina Krüger