Legasthenie im Job – Manko, Mehrwert oder beides?

"Wir Legastheniker leiden wirklich am Arbeitsplatz." Betroffene unterschiedlicher Branchen erzählen ++ Warum Firmen zu oft nur die "Störung" sehen und die Stärken verpassen: Interview mit Andreas Starker, legasthener Ingenieur und Coach https://andreas-starker.de ++ Lieber ohne Alkohol: Wie sich Brauereien auf das veränderte Trinkverhalten einstellen müssen ++ Wichtig in der Krankensaison: Gibt es Lohnfortzahlung in Freiwochen laut Schichtplan oder bei planbaren Arztbesuchen?

