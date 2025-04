per Mail teilen

Jerusalem - zu Ostern 2025 besuchen nur wenige Touristen die Stadt und das Land Israel.

Normalerweise ist die Altstadt von Jerusalem in den Ostertagen brechend voll. Touristen aus aller Welt wollen an dem Ort sein, an dem Jesus der Bibel nach wiederauferstanden ist. Doch Mitte April 2025 ist Jerusalem vergleichsweise leer. Der Krieg im Gazastreifen lässt viele Touristen zu Hause bleiben