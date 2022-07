Leere im Cockpit: den Airlines fehlen Piloten

Am Boden: am Flughafen-Chaos ist auch die verfehlte Personalpolitik der Airlines schuld ++ Personalmangel und kein Ende in Sicht: wie kommen wir aus der Demographie-Falle heraus? Interview mit Prof. Jutta Rump ++ Brief der Woche an Olaf Scholz, den Kanzler der kurzen Sätze ++ Tipps vom SWR1-Karrierecoach ++ Aus die Maus: Immer mehr Tierarztpraxen gehen an große Klinikketten

Am Boden - Am Chaos an den Flughäfen ist auch eine verfehlte Personalpolitik der Airlines schuld. Wer in den Sommerurlaub fliegen möchte, braucht gute Nerven. Wegen fehlender Mitarbeiter*innen an den Flughäfen kommt es zu Verspätungen beim Einchecken, bei der Sicherheitskontrolle oder der Gepäckausgabe. Aber nicht nur am Boden fehlt Personal: auch in der Kabine und im Cockpit. Während der Corona-Pandemie haben die Airlines versucht zu sparen und ihren Beschäftigten sogar Prämien gezahlt, damit sie gehen. Jetzt würde dieses Personal dringend gebraucht. Tamara Land hat einen Piloten getroffen, der viel Geld dafür bekommt, dass er mitten in diesem Chaos-Sommer die Lufthansa verlässt. Reportage von Tamara Land. Weitere Themen der Sendung Welche Auswirkungen wird der Personalmangel auf unser Leben haben? Interview mit Professorin Jutta Rump.

Immer mehr Tierärzte verkaufen ihre Praxen an große Tierklinikketten. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Jobwechsel in die Provinz nur mit Homeoffice" und "Fehler auf meine Kappe nehmen". Antwort von Karriere-Coach Martin Wehrle. SWR1 Brief der Woche an den maulfaulen Kanzler Olaf Scholz. Olaf Scholz ist kein Mann der großen oder vielen Worte. Beim G7-Gipfel hat er jetzt neue Rekorde gebrochen. Die Frage einer Reporterin, ob er präzisieren könne, bügelte er ab mit den Worten "Könnte ich". Dann folge noch ein "Das war' s". Olaf Scholz könnte, will aber nicht immer. Glosse von Katharina Krüger

